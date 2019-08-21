Uçan Taksi VoloCity Görücüye Çıktı

Alman startup’ı Volocopter, tamamen elektrikli ve dikey iniş kalkış yapabilme yeteneğine sahip hava taksisi VoloCity’i tanıttı.

Dördüncü nesil eVTOL aracı olan VoloCity, 1000 defadan fazla uçtuktan sonra nihayet görücüye çıktı. Dikey iniş kalkış yapabilen hava taksisi, saatte 112 kilometre hızla gidebiliyor.

VTOL türündeki uçaklar dikey kalkış ve iniş yaptıkları için şehir içi taşımacılığında kullanılabiliyorlar. Bu araçlarla insanlar hava yoluyla ulaşımın avantajlarından faydalanabilecekler.

Bu anlamda VoloCity gibi araçların yüksek nüfusa sahip olan ve yoğun trafik nedeniyle hayatın yaşanmaz hale geldiği şehirlerde geçerli bir ulaşım çözümü olması bekleniyor.

Sırt çantaları, evrak çantaları ve hafif valizler dahil olmak üzere iki kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan VoloCity, Avrupa Havacılık Ajansı tarafından belirlenen güvenlik standartlarını tam olarak karşılıyor.

Üzerindeki dairede konumlandırılmış tam 18 pervaneye sahip olan VoloCity, tek şarjla 35 kilometre yol gidebiliyor.

Alman startup’ı Volocopter, VoloCity gibi uçan taksilerin şehirlerde güvenli bir şekilde uçması için gerekli altyapı çalışmalarını yürüyor.

Şirket, Frankfurt Uluslararası Havaalanını yöneten Fraport da dahil olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren pek çok uluslararası firma ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

VoloCity, halka açık ilk test uçuşunu bu yıl içinde Singapur’da gerçekleştirecek.