Uçan Taksiler Hizmeti Çin’de Kullanıma Sunuldu!

EHang Holdings, sürücüsüz uçan taksiler hizmetinin Çin’in Zhaoqing şehrinde deneme uçuşlarına başladığını duyurdu. Çin'de gezmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Zhaoqing'deki turistler artık hayata geçirilmesi çok yakın olan EH216 AAV ile şehri havadan izleme imkanına ulaşıyor. Şirket ilerleyen zamanlarda daha fazla şehirde EH216 AAV kullanılmaya başlanmasını planlıyor.

Geleceğin Teknolojisi Uçan Taksiler Hizmete Hazırlanıyor

Hizmet, yolculara havada bir gezi deneyimi yaşatmak için ilk olarak Forest Lake’te EHang’dan bağımsız olarak yönetilen bir uçuş üssü ile başlayacak. Forest Lake yapım aşamasında olan ve yeni Zhaoqing-Pearl River Delta-Hub havalimanının yakınlarında yer alıyor. Bölge, 7 göl ve 3 milyon metrekareyi içeren sulak alan da dahil olmak üzere çok sayıda cezbedici unsurdan oluşuyor.

Hava gezisine yoğun talep olduğunu ve hava gezilerinin büyük bir pazar oluşturma potansiyeline sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. 2017 yılının başlarında Çin Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivil Havacılık İdaresi ortaklaşa “Ulaşım ve Turizmin Bütünleşik Gelişiminin Teşvik Edilmesine İlişkin Öneriler” yayımlamıştı. Bu yönerge önemli turistik şehirler ve mükemmel manzaralı noktalarda sivil havacılık turizmi için pilot programlar yürütmenin yanında havada gezmenin gelişimine büyük katkıda bulunmuştu.

Forest Lake Genel Müdürü Sun Qi, “Forest Lake, daha iyi kültür ve turizm imkanı sunarak insan yaşamını zenginleştirmeye odaklanmıştır. EHang ile kapsamlı araştırmalara ve karşılıklı ilgi alanlarına dayanan stratejik ortaklığımız sayesinde bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

EHang Strateji Direktörü Edward Xu ise hava taksisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “EH216’nın deneme uçuşlarını başlatmak ve insanlara güvenli bir hizmet sunmak için Greenland Hong Kong ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çin’de denemelerine başlanan bu hizmetin klasik pervaneli helikopterlere göre daha yüksek güvenlik seviyesine ve daha düşük gürültü seviyesine sahip. Ayrıca uçan taksiler olarak anımsanabilecek bu teknolojinin daha düşük maliyeti bulunuyor. En önemlisi, havada olduğu süre içerisinde etrafa fosil yakıtla çalışan helikopterler gibi zararlı maddeler yaymıyorlar. EHang bu nedenle EH216 AAV’nin alçak irtifadaki hava gezileri için yeni bir seyahat aracı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor olabilir.