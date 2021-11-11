Ücretli Abonelik Hizmeti Twitter Blue İki Ülkede Daha Kullanıma Sunuldu

Ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda servis, iki ülkede daha kullanımına sunuldu. Peki, Twitter Blue nedir, avantajları neler, ne işe yarıyor? Söz konusu hizmete dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Ücretli Abonelik Hizmeti Twitter Blue Nedir, Özellikleri Neler?

Tweeti geri alma ve düzenleme

Yer imi klasörleri

Okuyucu modu

Gezinme Çubuğu özelleştirme

Reklamsız haber okuma

Sosyal medya hizmeti, Twitter Blue isimli abonelik hizmetinin Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'da da başlatıldığını duyurdu. Ücretli abonelik servisi, haziran ayında Kanada ve Avustralya'da sınırlı bir şekilde kullanıma sunmuştu. Twitter Blue, aylık 3 dolar ücret karşılığında kullanıcılara bazı avantajlar sunuyor.

Popüler sosyal medya platformunun iki ülkede kullanıma sunduğu ücretli abonelik servisi, sahip olduğu özellikler ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak. Aboneler, tweeti geri alma ve düzenleme özelliğine sahip olacak. Gönderilen tweet, 60 saniye içerisinde geri alınıp düzenlenip tekrar paylaşılabilecek.

Abonelere sunulan özellikler arasında yer imi klasörleri de bulunuyor. Aboneler bu özellik sayesinde "Yer İşaretleri" kısmında tweetleri gruplandırabilecek. Böylelikle Yer İşaretleri bölümünde oluşabilecek karışıklığın önüne geçilecek.

It’s time to flex those Twitter fingers and take it to the next level 💪



Twitter Blue is now available for subscription in the US, New Zealand, Canada, and Australia on iOS, Android, and web pic.twitter.com/if3wXfoGpB — Twitter Blue (@TwitterBlue) November 9, 2021

Twitter, ücretli abonelik hizmeti ile birlikte Okuyucu modunu da kullanıma sundu. Bu özellik, tweet dizilerini okuma deneyimini iyileştiriyor. Tweet dizilerinde yer alan buton seçildiği takdirde yeni bir sayfa açılacak ve çok sayıdaki tweet, tek sayfa üzerinden kolay bir şekilde okunabilecek.

Sosyal medya uygulamasının gezinme çubuğunda normalde ana sayfa, arama, bildirimler ve mesaj kutusu olmak üzere dört adet buton yer alıyor. Twitter Blue aboneliğine sahip olan kullanıcılar, gezinme çubuğunu istediği şekilde özelleştirebilecek.

Platform, ücretli abonelere Amerika Birleşik Devletleri merkezli bazı yayıncıların web sitelerinde reklamsız bir okuma deneyimi yaşatıyor. Böylelikle platform üzerinden karşılaşılan bazı yayıncıların yazıları herhangi bir reklam olmadan okunabilecek.

Kullanıcıların uzun bir süredir kullanıma sunulmasını beklediği bazı özellikleri belirli bir ücret karşılığında sunan Twitter'ın ücretli abonelik hizmetini diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

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