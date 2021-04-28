Türkiye'de Ücretli Koronavirüs Aşısı Dönemi mi Başlıyor?

Türkiye'de ücretli koronavirüs aşısı dönemi başlayabilir. Ortaya atılan bir iddiaya göre bazı ilaç firmaları, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçti. Söz konusu iddiaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretli Koronavirüs Aşısı Dönemi Başlayabilir

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor.

Türkiye'nin Çin ile yaptığı anlaşmada bazı sıkıntılar yaşanıyor. Çin, kendi vatandaşlarına aşı yapmaya devam ettiğinden ötürü aşı ihracatına kısıtlama uyguluyor. Bu sebepten ötürü aşı tedarikinde sorun yaşandığından dolayı aşılama işlemleri yavaşlıyor.

Rusya Yatırım Fonu, geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıklamıştı ancak Sputnik V aşısının ükemizde üretiminin 3 veya 4 ayı bulabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bazı ilaç şirketleri, Türkiye'ye aşı getirmek için yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçti. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmelerin yapıldığı ifade edidi.

Paylaşılan bilgilere göre özel sektöre izin verildiği takdirde getirilecek aşılar ücret karşılığında uygulanacak. Böyle bir durumda hem devlet tarafından sağlanan ücretsiz aşılar hem de özel firmaların sağladığı ücretli aşılar olacak. Vatandaşlar, belirli bir ücret karşılığında sıra beklemeden aşı olabilecek.

Bazı firmaların Moderna aşısının ülkemizde üretilmesi için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Sputnik V aşısının yanı sıra Moderna aşısı da Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Aktarılan bilgilere göre Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. hem mRNA hem de inaktif aşı üreten şirketler ile temas halinde. Şirketin özellikle mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşıların ülkemize getirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Her Yıl Koronavirüs Aşısı Olmak Gerekecek mi?

BioNTech Kurucu Ortağı Dr. Özlem Türeci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşıda bir süre sonra virüse karşı bağışıklığın azaldığını söylemişti. Dr. Türeci, "Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olması gerekebilir" ifadelerini kullanmıştı. BioNTech Kurucu Ortağı Dr. Türeci, geliştirdikleri aşının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini belirtmişti.