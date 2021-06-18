Ücretsiz Absolute Drift Oyununu Kaçırmayın

Bu hafta ücretsiz oyunlar açısından epey bereketli geçiyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi dün itibarıyla haftanın yeni ücretsiz Epic Games Store oyunları indirmeye açılmıştı. Yakın bir zaman önce Hellpoint oyununun ücretsiz olarak bizlere sunan GOG, şimdi de ücretsiz Absolute Drift fırsatı ile karşımıza çıktı.

Funselektor tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Absolute Drift, 2015 yılı içerisinde öncelikli olarak PC için satışa sunulmuştu. Sonrasında FlippFly tarafından geliştirilen Absolute Drift: Zen Edition adıyla Android ve iOS tabanlı cihazlar, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuş olan oyunun şimdilik son durağı, geçtiğimiz yıl içerisinde Switch olmuştu.

Ücretsiz Absolute Drift Sizi Bekliyor!

Eğer yarış oyunlarında yanlamayı seviyorsanız, Absolute Drift oyununun tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki Micro Machines oyunlarında kullanılana benzer bir kamera açısının tercih edilmiş olması ile farklı bir deneyim sunuyor.

Toplamda otuz dört kadar bölümden oluşan Driftkhana, Drifting ve Mountain Drift olmak üzere üç farklı oyun modunun yanı sıra, ustalaşabilmek için Free Roam adı altında ayrı bir modu daha bulunuyor Absolute Drift oyununun.

Serbest dolaşım modu, beş bölgeden oluşuyor. Her biri havaalanlarından limanlara, büyük şehirlere kadar uzanan farklı bölümlere ve temalara sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu bölgelerde ulaşmanız gereken çeşitli hedeflerin olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu görevleri tamamlamanız durumunda ise yeni araçları ve yeni bölümleri açabilmeniz mümkün oluyor.

Tam kontrol kolu desteğinin bulunduğu oyunda, çevrimiçi liderlik tabloları, yeniden gösterimler ve daha önceden yapılmış süreleri temsil eden hayalet arabalar da bulunuyor. Bu sayede arkadaşlarınızın nasıl oynadıklarını görebilir ve en iyi skoru yapabilmek için rekabete girebilirsiniz.

Eğer Absolute Drift oyunu kütüphanenize eklemek isterseniz, buradan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Sınırlı bir sürenizin olduğunu söyleyelim. İki günden az bir zaman kalmış olan fırsat, Cumartesi günü TSİ 16:00 sıralarında sona erecek.