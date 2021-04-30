Ücretsiz Amazon Prime Mayıs 2021 Oyunları Duyuruldu

Ücretsiz Amazon Prime Mayıs 2021 oyunları resmi olarak duyuruldu. Önümüzdeki ay aktif aboneler beş oyunu kütüphanelerine ekleme fırsatı bulacaklar. Aralarında Beholder gibi fazlasıyla beğenilen bir oyun da yer alıyor. Peki bu oyunların tamamı hangileri? Detaylar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Mayıs 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Epic Games mağazasına benzer olarak, Amazon da bünyesindeki oyun servisi üzerinden düzenli olarak her ay birçok oyunu indirmeye sunuyor. Nisan ayına veda edip Mayıs ayına merhaba dediğimiz şu zamanda Amazon Prime Gaming üzerinden 3 Mayıs 2021 tarihinde abonelerin erişimine açılacak olan oyunlar da belli oldu: A Blind Legend, Beholder, Healer's Quest, The Blind Prophet ve Yoku's Island Express. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

A Blind Legend

Edward Blake isimli ünlü ve kör bir şövalyeyi yöneteceğimiz hack and slash türü oyunda, karakterimizin kızı Louise rehberimiz olacak. Yönlendirmeleri ile hem yolumuzu bulacak hem de tehlikeli düşmanlar ile başa çıkmaya çalışırken High Castle Kingdom içindeki tuzakları atlatacağız.

Beholder

Distopik bir gelecekte geçen Beholder oyununda, bütüncül bir devletin özel ve kamusal yaşamın her alanını nasıl kontrol ettiğini deneyimleyeceğiz. Devlet tarafından yetkilendirilmiş bir apartman yöneticisi rolünde olacağınız oyunda, apartmanda yaşayan kiracıların rahatını sağlamak dahil yapmanız gereken günlük görevler olsa da, esasen onları gizlice izlemek ve konuşmalarını dinlemek durumunda olacaksınız. Ayrıca evlerinde devlet otoritesini tehdit edebilecek şeyler bulmanız durumunda da, bunu üstlerinize iletmeniz gerekecek.

Healer's Quest

Komedi içerikli Rol Yapma Oyunu olan Healer’s Quest’te, The Healer isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Göreviniz ise birbiriyle taban tabana zıt olan bireylerden oluşan bir gruba katılıp, eş zamanlı olarak büyülü güçleri rezervlerini yöneterek grubun sağlığını en üst seviyede tutabilmek olacak.

The Blind Prophet

Eğer Point-and-Click tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız, The Blind Prophet sizin için iyi bir alternatif olabilir. Bartholomeus rolünde olacağınız oyunda, yozlaşmış Rotbork şehrini sokaklarında gezinen büyük şeytani gücü de bertaraf ederek özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacaksınız. Senaryo boyunca çözmenizin gerekeceği bulmacalar, üstesinden gelmek durumunda olduğunuz meydan okumalar ve mini oyunlar sizleri bekleyecek.

Yoku's Island Express

Oyun Mokumana isimli bir adada geçiyor ve bir postacı olan Yoku da postaları sahiplerine teslim etme yükümlü olacak. Ne var ki adanın eski tanrısı bir kabusun içinde hapsolmuştur. Siz ise Yoku olarak, postaneyi yeniden inşa etme ve eski tanrıyı uykusundan uyandırma görevinde, ilerleyişiniz boyunca etrafta gezinecek ve tilt oyunu mekaniklerinin de kullanıldığı oyunda, ihtiyaç sahiplerine yardım edeceksiniz.