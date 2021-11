996 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları (Aralık 2021)

Aralık ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları belli oldu. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, önümüzdeki ay Prime üyelerine 8 adet ücretsiz oyun sunacak. Toplamda 996 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Aralık 2021 Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Journey to the Savage Planet Deluxe Edition

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin aralık ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar gün belli oldu. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 8 adet yapım bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulacak oyunların 996 TL değerinde olduğunu belirtelim.

Aralık ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Journey to the Savage Planet Deluxe Edition, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ve Tales of Monkey Island Complete Pack yer alıyor.

11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Frospunk, 24 Nisan 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Hayatta kalma türünü seven oyunculara hitap eden yapım yüksek inceleme puanları ile dikkat çekiyor.

Ücretsiz olacak yapımlar arasında Football Manager 2021 de bulunuyor. Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan video oyunu, futbolu seven oyuncular arasında oldukça büyük bir popülerliğe sahiptir.

Bir YouTuber'ı kontrol ettiğimiz Youtubers Life, 18 Mayıs 2016 tarihinde piyasaya sürüldü. Uplay Online tarafından geliştirilen simülasyon oyununda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Karakter kişiselleştirme özelliğine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım 2020 tarihinde satışa sunuldu. Yarış türündeki başarılı yapımda çeşitli yarış modları yer alıyor. Stellar Entertainment Limited tarafından geliştirilen yarış oyununu henüz oynamadıysanız, Amazon'un kampanyasını kaçırmamalısınız.

