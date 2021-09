Ekime Özel 780 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları

Ekim ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları belli oldu. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, önümüzdeki ay Prime üyelerine 10 adet ücretsiz oyun sunacak. Toplamda 780 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi (Ekim 2021)

Star Wars: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit's Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin ekim ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar gün belli oldu. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 10 adet yapım bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulacak oyunların 780 TL değerinde olduğunu belirtelim.

Ekim ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape ve Secret Files 3 yer alıyor.

Motive tarafından geliştirilen Star Wars: Squadrons, 2 Ekim 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Başarılı grafiklere sahip olan Star Wars oyununda tek oyunculu, çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli oyun modları bulunuyor. Oyun çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Yayıncılığını Raiser Games'in üstlendiği Song Of Horror Complete Edition, hayatta kalma korku türünü seven oyunculara hitap ediyor. Protocol Games tarafından geliştirilen yapım, 31 Ekim 2019 tarihinde satışa sunuldu. Oyunun Steam inceleme notlarının "Çok olumlu" olduğunu belirtelim.

Aksiyon seviyesinin oldukça yüksek olduğu Ghostrunner'da yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor. Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği aksiyon oyunu 27 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Hızlı oynanışa sahip olan Ghostrunner, zorluğuyla da dikkat çekiyor.

Animation Arts tarafından geliştirilen Secret Files 3, point & click türünü seven oyunculara hitap ediyor. Hayatta kalma korku türünü seven oyuncular ise Alien: Isolation isimli yapıma bir şans verebilir.