Eylüle Özel 255 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları

Eylül ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları belli oldu. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, bu ay Prime üyelerine 7 ücretsiz oyun sundu. Toplamda 255 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi (Eylül 2021)

Knockout City

Sam & Max Hit the Road

Candleman The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin eylül ayına özel olarak sunduğu ücretsiz oyunlar gün yüzüne çıktı. Bu ay listede 7 adet video oyunu yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan oyunların 255 TL değerinde olduğunu belirtelim.

Eylül ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar listesinin ilk sırasında Knockout City yer alıyor. Velan Studios tarafından geliştirilen video oyunu 21 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda yalnızca çok oyunculu mod bulunuyor. Rekabetin ve eğlencenin ön planda olduğu bir yapım arıyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Ücretsiz oyunlar arasında Tools Up! İsimli yapım da yer alıyor. The Knights of Unity tarafından geliştirilen video oyunu, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Listenin diğer sırasında ise 13 Ekim 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Unmemory isimli oyun bulunuyor. Bu yapım, diğer oyunlardan kesinlikle farklı bir deneyim sunuyor.

Point and click türünü sevenlere hitap eden Puzzle Agent da eylül ayında ücret sunulacak yapımlar arasında yer alıyor. Secret Files 2: Puritas Cordis da tıpkı Puzzle Agent gibi point and click türünde. 2009 yılında satışa sunulan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Candleman Games tarafından geliştirilen Candleman: The Complete Journey, 1 Şubat 2018 tarihinde satışa sunuldu. Bulmaca ögesinin yer aldığı video oyununda bir mumu kontrol ediyoruz. Oyun çok başarılı grafiklere ve atmosfere sahip.

Ücretsiz Battlefield 5 Fırsatını Kaçırmayın

Amazon, ağustos ayının başlarında Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz olarak Battlefield 5 sunmuştu. Ücretsiz oyun kampanyası şu anda devam ediyor. Battlefield 5'i henüz almadıysanız kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak Origin kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Prime Gaming sayfası üzerinden popüler FPS oyununa ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kampanyanın 1 Eylül 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.