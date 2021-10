Kasıma Özel 675 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları

Kasım ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları belli oldu. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, önümüzdeki ay Prime üyelerine 9 adet ücretsiz oyun sunacak. Toplamda 675 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi (Kasım 2021)

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL - Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Rise of the Tomb Raider

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin kasım ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar gün belli oldu. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 9 adet yapım bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulacak oyunların 675 TL değerinde olduğunu belirtelim.

Kasım ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age: Inquisition ve Control: Ultimate Edition yer alıyor.

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, 27 Ağustos 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımda Jesse Faden karakterinin maceralarına tanık oluyoruz. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler, senaryo ve başarılı oynanış mekaniği ile dikkat çekiyor.

Rol yapma oyunu türündeki Dragon Age Inquisition, 18 Kasım 2014 tarihinde piyasaya sürüldü. Bioware tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan video oyunu, çok başarılı bir atmosfere sahip.

Prime aboneleri için kasım ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Rise of the Tomb Raider da yer alıyor. Açık dünya temasına sahip olan yapım, 9 Şubat 2016 yılında satışa sunuldu. Yalnızca tek oyunculu modun bulunduğu oyun, 2013 yılında çıkan Tomb Raider isimli yapımın devamı niteliğindedir. Oyunda Lara Croft'un yeni maceralarına tanık oluyoruz.