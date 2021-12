316 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları (Ocak 2022)

Ocak ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları sızdırıldı. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon'un önümüzdeki ay Prime üyelerine 5 adet ücretsiz oyun sunacağı iddia edildi. Toplamda 316 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Ocak 2022 Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi

In Other Waters

Abandon Ship

Two Point Hospital

WRC 7 FIA World Rally Championship

Paper Beast - Folded Edition

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin ocak ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 5 adet yapımın bulunacağı ileri sürüldü. Ücretsiz olarak sunulacak oyunların 316 TL değerinde olduğunu belirtelim.

İddiaya göre ocak ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında In Other Waters, Abandon Ship, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship ve Paper Beast - Folded Edition yer alacak.

Jump Over The Age tarafından geliştirilen In Other Waters, 3 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Fellow Traveller'in üstlendiği video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi ve birçok ödülün sahibi oldu.

Yarış simülasyonu seven oyunculara hitap eden WRC 7 FIA World Rally Championship, 15 Eyül 2017 tarihinde satışa sunuldu. KT Racing tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayımlanan yapım, başarılı bir rally deneyimi sunuyor.

Fireblade Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Abandon Ship, deniz savaşlarını konu alıyor. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı video oyununda Age of Sail isimli geminin yönetimini devralıyorsunuz. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken yapım, 22 Ekim 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

Tıp simülasyonu Two Point Hospital, Theme Hospital isimli yapıma oldukça benziyor. Two Point Studios tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan video oyununda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Paper Beast - Folded Edition, 20 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Keşif ve macera oyunu ilginç bir oynanış deneyimi sunuyor.

Ücretsiz Amazon Prime oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.