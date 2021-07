Temmuza Özel 242 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları

Temmuz ayına özel ücretsiz Amazon Prime oyunları belli oldu. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Amazon, bu ay Prime üyelerine 7 ücretsiz oyun sundu. Toplamda 242 TL değerindeki video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi (Temmuz 2021)

Portal Dogs

RAD

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Automachef

Batman – The Enemy Within

The Wanderer: Frankestein's Creature

Tales of the Neon Sea

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin temmuz ayına özel olarak sunduğu ücretsiz oyunlar gün yüzüne çıktı. Bu ay listede 7 adet video oyunu yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan oyunların 242 TL değerinde olduğunu belirtelim.

Temmuz ayında Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar listesinin ilk sırasında Portal Dogs yer alıyor. Bulmaca platform türündeki video oyununda portalları kullanarak köpekleri kurtarmaya çalışıyoruz. Basit eğlenceli bir yapım arıyorsanız 2 boyutlu oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Listenini ikinci sırasında RAD isimli yapım bulunuyor. Double Fine Productions tarafından Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen RAD, 20 Ağustos 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. 3 boyutlu video oyunu, post apokaliptik bir dünyada geçiyor.

Point & Click türündeki The Secret of Monkey Island: Special Edition, 15 Temmuz 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. LucasArts tarafından geliştirilen video oyunu, macera ve komedi ögelerine sahip.

Hermes Interactive tarafından geliştirilen Automachef, kaynak yönetim ve bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. 23 Temmuz 2019 tarihinde çıkan video oyununda oldukça zor bulmaca ögeleri yer alıyor. Yapımda mod desteğinin de yer aldığını belirtelim.

Başarılı macera oyunu Batman – The Enemy Within, 8 Ağustos 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Telltale tarafından geliştirilen yapımı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Temmuz ayında ücretsiz olarak sunulan video oyunları arasında The Wanderer: Frankestein's Creature ve Tales of the Neon Sea da yer alıyor. Listede yer alan video oyunlarını 2 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz.