Kısa Süreliğine Ücretsiz Android - iOS Uygulamalarını Kaçırmayın

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları Mayıs 2021 listesi onlarca farklı ihtiyacınıza çözüm sunan uygulamalara sahip. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için oluşturduğumuz listeye hızlıca göz atabilirsiniz.
Mayıs 2021 ücretsiz Android - iOS uygulamaları
Aşağıdaki listede ihtiyacınıza hitap eden bir uygulama bulursanız ancak uygulamayı veya oyunu hemen kullanmak istemezseniz, kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin. Bunu yapmak, uygulamayı veya oyunu gelecekte ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. İşte sizler için derlediğimiz ücretsiz oyun ve uygulamalar listesi.
Ücretsiz Android Uygulamaları
- BabyBook - Bebeğinizin gelişimini uyku kayıtları, emzirme, bebek bezi değişiklikleri ve diğer etkinliklerle kaydedin.
- Nav Aid Pro - Öğrenmenizi test etmek için bir sınavla tamamlanan ADF, HSI, RMI ve VOR gibi farklı navigasyon araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.
- ProCam X (Cuma günü sona eriyor) - Yerel kamera uygulamasından memnun değil misiniz? Daha fazla manuel kontrol ve gelişmiş video kayıt modu sunan bir alternatif deneyin.
- Simple Clock Widget - Telefonunuzun saat widget'ını çeşitli yazı tipi seçenekleri ve görüntüleme stilleri ile özelleştirin.
Ücretsiz Android oyunları
- Dead Bunker 4 Apocalypse - Bilim adamlarının, ölümsüz ordularıyla yüzleşirken bir başka zombi kıyametinin tedavisi bulmasına yardım edin.
- Monkey GO Happy - Bilgisayardaki flash oyunlarının altın çağının oyunlarını hatırlatan 75 aşamalı çocuklara yönelik bu oyunda bulmacaları çözün.
- The House - Bir canavardan kaçmaya çalışırken perili evde hayatta kalın.
- Rescue the Enchanter (Cumartesi’ye kadar) - Bu klasik bulmaca dolu, gerilim tarzı macerada büyücüyü kurtar.
- DungeonCorp Platinum (Cumartesi'ye kadar) - Evden çalışmaktan bıktınız mı? Bu otomatik toplama oyununda kurumsal hayatın zorluklarını yeniden yaşayın.
- King of Defense Premium - Ordunuzu başka bir kule savunma tarzı oyunla güçlendirin.
Ücretsiz iOS Uygulamaları
- Filtatron - Bir iPhone veya iPad'e uygulanacak ses filtreleri ve efektleri sunuyor.
- TalkJot - Sadece sesinizi kullanarak telefonunuzda veya tabletinizde birkaç saniye içinde not alın.
- World Travel Plugs - Seyahat ettiğiniz ülkenin fiş ve voltaj adaptörünün detaylı listesini bulun.
- Animoog - iPad için Moog ses sentezleyici.
- CookBook - Yemek tariflerinizi düzenleyin veya tarayıcı özelliği ile web sitelerinden, dosyalardan ve hatta basılı sürümlerden içe aktarın.
- Sheiko - Performansınızı analiz etmek ve Apple Health uygulamasına aktarmak için bir araçla farklı eğitim programları oluşturun.
Ücretsiz iOS oyunları
- 2 Players 1 Device- Tek bir iPhone'da 8 basit iki oyunculu oyunda başka bir kişiye meydan okuyun.
- Color Twin - Basit ama zorlu bir bulmacada aynı renkteki daireleri eşleştirin.
- Crisis of Middle Ages- Klasik 16 bit görünümlü RPG, ancak karakterleri ve hikayesi SquareSoft ve Enix'in klasiklerinden biraz farklı.
- Fill me Up - Tüm farklı parçaları verilen alana sığdırarak düzinelerce görevi tamamlayın.
- Match Attack - Kategorinin çeşitli klasiklerinden esinlenen bu bulmacada parçaları ekranın üstüne ulaşmadan birleştirin.
- Space Station: Run - Harap olmuş bir uzay istasyonunu aceleyle terk edin, enkaz ve diğer tuzaklardan kaçarken yiyecek toplayın.
- Break Brick Out - Ekrandaki blokları yok edin.
- Rescue the Enchanter - Bulmacalarla dolu bu klasik macerada büyücüyü kurtarın.
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