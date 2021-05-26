Kısa Süreliğine Ücretsiz Android - iOS Uygulamalarını Kaçırmayın

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları Mayıs 2021 listesi onlarca farklı ihtiyacınıza çözüm sunan uygulamalara sahip. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için oluşturduğumuz listeye hızlıca göz atabilirsiniz.

Mayıs 2021 ücretsiz Android - iOS uygulamaları

Aşağıdaki listede ihtiyacınıza hitap eden bir uygulama bulursanız ancak uygulamayı veya oyunu hemen kullanmak istemezseniz, kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin. Bunu yapmak, uygulamayı veya oyunu gelecekte ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. İşte sizler için derlediğimiz ücretsiz oyun ve uygulamalar listesi.

Ücretsiz Android Uygulamaları

Ücretsiz Android oyunları

Ücretsiz iOS Uygulamaları