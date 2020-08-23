Ücretsiz Android ve iOS Uygulamaları Fırsatını Kaçırmayın!

Android uygulama mağazası Google Play Store ve iOS uygulama mağazası App Store'da çok sayıda ücretli ve ücretsiz uygulama bulunuyor. Google Play Store'da ve App Store'da bazı ücretli uygulamalar kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ücretli uygulamalara ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira kampanya çok yakında sona erecek. Ücretsiz Android ve iOS uygulamaları fırsatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz Android ve iOS Uygulamaları Fırsatı Neler Sunuyor?

8,39 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan iJuggle Pro isimli oyun kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Unity oyun motoru ile geliştirilen iJuggle Pro'da amaç, nesneleri yukarıya doğru sürükleyerek aşağıya düşmesini önlemektir. Tabii bu pek kolay olmuyor. Nesneleri her yukarı doğru sürüklediğinizde puanınız artıyor. Böylece kendi rekorunuzu kırmaya uğraşarak keyifli vakit geçirmenize olanak sağlanıyor.

34,99 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan RAL Android uygulaması da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Türkçe dil desteğine sahip olan RAL uygulamasında renk katologları yer alıyor. Uygulamada klasik renk koleksiyonu için "RAL Classic", sanayi sektörü için "RAL Effect", mimar, tasarımcı ve reklamcılar için "RAL Design" ve "NCS" olmak üzere 4 adet kategori bulunuyor. Her kategoride çok sayıda renk kodları yer alıyor.

8,69 TL fiyat etiketine sahip olan Archery Genesis oyunu da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Unity oyun motoru ile geliştirilen Archery Genesis'te ok ile başarılı atışlar yapmaya çalışıyoruz. Oyunda çok sayıda seviye bulunuyor ve seviyeleri başarı ile tamamladıkça oyunun zorluk seviyesi artıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Archery Genesis'e bir şans verebilirsiniz.

App Store'da ise SLVR uygulaması kısa süreliğine ücretsiz oldu. Fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayınızı artırarak mümkün olduğunca çok insana ulaşmak istiyorsanız SLVR uygulamasını tercih edebilirsiniz. SLVR uygulaması, hashtag stratejisi, fotoğrafçılık, hedef gruplar ile ilgili bazı yararlı eğitimler içeriyor.