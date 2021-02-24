Ücretsiz Anno 1800 Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz Anno 1800 kampanyasını kaçırmayın. Fransa merkezli video oyunu firması Ubisoft'un popüler oyunu Anno 1800 kısa süreliğine ücretsiz olacak. Şehir kurma gerçek zamanlı strateji türündeki video oyununu oynamadıysanız belirtilen süre zarfında oynayabilirsiniz. Konuya dair tüm merak edilen detaylar haberimizde.

Ücretsiz Anno 1800 Nasıl İndirilir?

Ubisoft Blue Byte tarafından geliştirilen Anno 1800, 16 Nisan 2019 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Şehir kurma gerçek zamanlı strateji türündeki video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenildi. Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi döneminde geçen video oyunu için oyuncuları sevindiren bir karar aldı.

Video oyunu şirketi tarafından alınan karara göre Anno 1800 kısa süreliğine ücretsiz olacak. Şehir kurma tarzındaki oyunları seven oyunculara hitap eden oyun, 25 Şubat Perşembe günü saat 18.00'den itibaren ücretsiz olacak. Firma tarafından başlatılacak kampanya, 1 Mart Pazartesi günü saat 23.00'e kadar devam edecek.

Oyuncular kampanya kapsamında yalnızca ana oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Yani indirilebilir içerikler ücretli olmaya devam edecek. Şehir kurma oyununu deneyimlemek isteyen oyuncular, Ubisoft Connect ve Epic Games Launcher üzerinden ücretsiz olarak erişebilecek. Önyükleme, 23 Şubat 2021 saat 19.00 itibarıyla başladı.

Anno 1800'ü ücretsiz olarak denemek istiyorsanız Ubisoft Connect üzerinden oyunu indirebilir ve 25 Şubat saat 18.00'den itibaren ücretsiz oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu Ubisoft Connect üzerinden indirebilmek için ilk olarak "Games" sekmesine tıklamalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra "Free Games" kategorisin seçin. Açılan sayfa üzerinden ücretsiz oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.

Ubisoft'un popüler şehir kurma gerçek zamanlı strateji türündeki video oyunu şu anda Ubisoft Store'da yüzde 50 indirimle satılıyor. Oyunu ücretsiz olarak denedikten sonra beğenirseniz 134,50 TL ücret karşılığında standart sürümü satın alabilirsiniz. Popüler video oyununun Gold Edition Year 3 sürümü yüzde 35 indirimle 233,35 TL fiyat etiketine sahip iken Complete Edition Year 3 sürümü ise yüzde 25 indirimle 371,25 TL fiyata sahip.

Oyunun standart sürümü, Epic Games Store üzerinden 269 TL fiyat ile satılıyor. Epic Games Store'da oyunun Gold Edition Year 3 (Gold Sürüm 3. Yıl) ve Complete Edition Year 3 (Tam Sürüm 3. Yıl) sürümlerinde indirim yer alıyor. Gold Edition Year 3 sürümü yüzde 35 indirimle 233,35 TL, Complete Edition Year 3 ise yüzde 25 indirim ile birlikte 371,25 TL'ye satılıyor.