TikTok, ücretsiz Apple Music kampanyası başlattı. Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformunun kullanıcıları şartları karşıladığı takdirde ücretsiz olarak Apple’ın müzik platformunda abonelik elde etme imkanına sahip olabilirler. Peki, TikTok’un kampanyasından faydalanmak için hangi şartların karşılanması gerekiyor? TikTok’un kampanyası ne zamana kadar geçerli? Kampanya ne zaman sona erecek? Kullanıcılar tarafından en çok merak edilen soruların cevabı haberimizde.

TikTok’tan Kaçırılmayacak Ücretsiz Apple Music Kampanyası!

TikTok, Apple’ın müzik servisinde bedava abonelik kazanmak isteyenler için harika bir kampanya başlattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Shazam ile ortak bir kampanya başlatan Apple, kullanıcıları platformu kullanmaya teşvik etmek için şimdi de TikTok ile anlaşma gerçekleştirdi. TikTok’un abonelik kampanyası, kullanıcılara Shazam’dan farklı olarak 4 aylık abonelik sağlıyor. Shazam’ın kampanyası ise kullanıcılara 5 aylık ücretsiz abonelik sunuyordu. Bu kampanyadansa Shazam’ı indirip şarkı tanımlatan kişiler faydalanabiliyordu.

Fiyat, kalite ve diğer ölçütler göz önünde bulundurulduğunda oldukça cazip hale gelebilen dijital müzik servisinden bedava abonelik kazanma fırsatını kaçırmadan almak istiyorsanız ilk olarak aşağıda yer alan şartları karşıladığınızdan emin olmanız gerekiyor.

• iOS kullanıcısı olmak

• TikTok kullanıcısı olmak

TikTok ile Apple ortaklığında başlatılan kampanyadan yararlanarak abonelik alabileceğiniz son tarih ise The Apple Post tarafından aktarılan bilgilere göre 4 Ocak 2021. Son zamanların en çok kullanılan ve en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok’un kampanyasına belirtilen tarihten önce başvuran kişiler söz konusu kampanyadan faydalanıp ücretsiz abonelik elde edebilecek.

Apple, ücretli aboneliğin deneme süresinin sonunda abonelik iptal edilmediği durumda otomatik olarak ücretlendirme yapılacağını belirttiğinden ötürü kampanyaya katılım sağlamak için geçerli bir Apple kimliğinizin bulunması gerekiyor. The Apple Post’a göre sosyal medya platformu uygulama içi bildirimleri kullanarak müzik platformuna özel olarak başlattığı kampanyanın tanıtımını yapıyor.

Kampanyanın şimdilik hangi kullanıcılara hangi sıklıkla gösterildiği bilinmiyor. Kampanya tanıtımında “Dört aylığına ücretsiz abonelik alın, dinlemeye başlayın” ifadelerine yer verildiği görülüyor. Kampanya Ocak 2021’e kadar devam edecek olup, platform tarafından belirlenen ülkelerde yer alan kullanıcılara sunulacak.

Siz TikTok’un kampanyası ile karşılaştınız mı? Sizce sosyal medya platformu ile Apple’ın başlattığı ortak kampanya dijital müzik servisinin kullanım oranını arttırabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.