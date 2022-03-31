299 TL Değerindeki Programa Ücretsiz Sahip Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Hemen hemen tüm bilgisayar kullanıcılarının zaman zaman ihtiyaç duyacağı bir programa ücretsiz olarak sahip olmak ister misiniz? 299 TL değerindeki Ashampoo Backup Pro 15 isimli programı hiçbir ücret ödemeden edinebilmeniz mümkün. Ürünün sunduğu özellikleri merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

Her bilgisayarda yüklü olması gereken pek çok program bulunuyor. Bu programların arasında Ashampoo Backup Pro 15 de yer alıyor. Zengin özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkatleri üzerinde toplayan program, çok sayıda kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Ashampoo Backup Pro 15 Özellikleri Neler?

Bir dosyayı, bölümü veya önyüklenebilir işletim sistemini yedekleme ve geri yükleme

Tüm önemli menülere tek tıkla erişim sağlama

Kullanıma hazır yedekleme planları için ön ayarlar

Her yedekleme işlemiyle ilgili detaylı bilgi

Güncel bulut desteği

Dört sıkıştırma yöntemi

Güçlü şifreleme

Akıllı arka plan teknolojisi

Kurtarma sistemi

Oldukça kapsamlı çevrim içi yardım ve yazdırılabilir PDF'ler

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Ashampoo Backup Pro 15 için çok büyük bir fırsat bulunuyor. 299 TL değerindeki programa herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Peki, program kullanıcılara hangi özellikler neler sunuyor?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Ashampoo Backup Pro 15, bu popülerliği sunduğu özellikler sayesinde edindi. Kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran programda çok sayıda özellik bulunuyor ve bu özelliklerin her biri çok kullanışlı.

Kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören program sayesinde herhangi bir dosyayı, bölümü ya da önyüklenebilir işletim sistemini yedekleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bilgisayarlarda bazen donanım sorunu meydana gelebiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber kötü amaçlı yazılım sayısında da ciddi oranda artış yaşandı. Bu, internet kullanımı esnasında sisteme kötü amaçlı bulaşma ihtimalinin arttığını gösterir. Olası problemlere karşı sisteminizi Ashampoo Backup Pro 15 sayesinde çok kolay bir şekilde yedekleyebilirsiniz.

Yedekleme işlemi sayesinde herhangi bir veri kaybı ile karşı karşıya kalmazsınız. Verilerinizi yeniden yüklemek için program üzerinden geri yükleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Bu işlem de tıpkı yedekleme gibi oldukça kolay.

Kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyan programda akıllı arka plan teknolojisi isimli bir özellik mevcut. Program bu özellik sayesinde bilgisayarın çalışmasını engellemeden otomatik olarak yedekleme oluşturabilir. Bunu gerçekleştirmek için sistem yükünü izleyen yazılım, yalnızca yeterli kaynak olduğunda yedeklemeyi aktif hale getirir.

Programda dört adet sıkıştırma yöntemi bulunuyor. Bu sıkıştırma yöntemleri tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış durumda. İstediğiniz yöntemi seçerek sıkıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Güçlü şifreleme desteği ile dikkat çeken yazılım, kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde saklamasını sağlar.

Kullanıcılar, geleneksel sabit disklerden çevrim içi bulut hizmetlerine kadar depolama konumu üzerinde tam kontrole sahip. Bu özellik de kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen işlevler arasında yer alıyor.

Arşivlerin geri yüklenme işlemi, programın kendisi ya da Windows Gezgini aracılığı ile gerçekleşir. Program, sahip olduğu kurtarma sistemi sayesinde bilgisayarınızı başlatmanıza ve veri kaybı olmadan verilerinizi geri yüklemenize imkân tanır. Böylece bilgisayarda meydana gelen herhangi bir problemde veri kaybı ile karşı karşıya kalmaz.

Ashampoo Backup Pro 15, yedekleme esnasında veri tutarsızlığını önlemek için her işlemi sürekli olarak doğrular. Tüm temel bilgilere kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir başlangıç menüsü ile beraber gelen program, tüm yedekleme planlarını detaylı bir şekilde listeler.

Daha iyi performans ve güvenlik için bulut hizmet entegrasyonu optimize edilen yazılım, çok sayıda ayarlama ve iyileştirme içeriyor. Ashampoo Backup Pro 15, bu sayede en kararlı, çok yönlü ve performanslı yedekleme programı olma özelliğine sahip.