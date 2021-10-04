Ücretsiz Battlefield 1 ve Battlefield 4 DLC'lerini Kaçırmayın!

Ücretsiz Battlefeild 1 ve Battlefield 4 DLC'leri kampanyası başladı. Peki, Battlefield 4 ve Battlefeild 1 isimli video oyunlarının indirilebilir içeriklerine ücretsiz olarak sahip olmak için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Amazon, geçtiğimiz aylarda Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine Battlefield 4 ve Battlefield 1'i ücretsiz olarak dağıtmıştı. Günümüzde hala popülerliğini devam ettiren BF oyunları için yeni bir kampanya başlatıldı.

Electronic Arts tarafından başlatılan kampanya kapsamında Battlefield 4'ün Dragon's Teeth DLC'si, Battlefield 1'in ise Apocalypse isimli indirilebilir içeriği kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Peki, video oyunlarının popüler indirilebilir içeriklerine nasıl ücretsiz sahip olunur?

Ücretsiz Battlefield 1 ve Battlefeild 4 DLC'leri Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Origin programını açın.

Sol üst köşede yer alan arama kutusuna "Battlefield 4 Dragon's Teeth" yazın ve indirilebilir içeriğin sayfasını görüntüleyin.

Açılan sayfa üzerinden "Add to Library" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde indirilebilir içerik, kütüphanenize eklenecektir. Battlefield 1'in Apocalypse DLC'si için de aynı işlemleri uygulayın.

29 Ekim 2013 tarihinde satışa sunulan Battlefield 4'ün popüler DLC içeriklerinden bir tanesi olan Dragon's Teeth, 15 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanmıştı. Dragon's Teeth, video oyununa Lumphini Garden, Pearl Market, Propaganda ve Sunken Dragon olmak üzere dört farklı harita, Chain Link isimli oyun modu, çeşitli silahlar, araçlar ve görevleri ekliyor.

DICE tarafından Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 1 isimli yapımın Apocalypse DLC'si beş adet yeni harita, bir adet yeni oyun modu, altı adet silah, Airco DH 10 ve Hansa-Brandenburg GI isimli uçakları ekliyor.

Battlefield 4 Dragon's Teeth ve Battlefield 1 Apocalypse içeriklerini Origin hesabınıza ücretsiz olarak eklemeniz için sınırlı bir süre bulunuyor. Kampanyanın ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor. Bu sebepten ötürü bu oyunlara sahipseniz söz konusu indirilebilir içerikleri ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan indirilebilir içerikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.