Ücretsiz Borderlands 3 Fırsatını Kaçırmayın!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital oyun mağazası Steam'de ücretsiz Borderlands 3 fırsatı bulunuyor. Borderlands 3'ü satın alma konusunda kararsız kalan oyuncuların söz konusu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Gearbox Software tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu türündeki Borderlands 3 ile ilgili detaylar haberimizde.

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One platformlarına, 30 Ekim 2019 tarihinde MacOS'a, 17 Aralık 2019 tarihinde ise Google Stadia platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Borderlands 3'ün PC sürümü 2K ile Epic Games arasında yapılan bir anlaşma nedeni ile ilk olarak Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. Borderlands 3, çıkış yaptıktan altı ay sonra Steam'e de geldi. Borderlands 3, çıkış yaptıktan kısa süre sonra dünya genelinde çok beğenildi.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Borderlands 3, kişiselleştirme, detaylı yetenek ağacı ve serinin diğer oyunlarıan göre daha fazla silah çeşidi ile dikkat çekiyor. Take Two tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Borderlands 3, tüm platformlarda toplam 10,5 milyon adet satarak 10 milyon hedefini aşmayı başardı.

Ücretsiz Borderlands 3 Nasıl Oynanır?

Yayıncı 2K ve geliştirici Gearbox Software tarafından alınan bir karar ile birlikte Borderlands 3, PC platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu. Borderlands 3'ü 12 Ağustos tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Borderlands 3'ü ücretsiz olarak oynayabilmek için Steam istemcisi üzerinden oyunu kütüphaneye eklemeniz ve hemen ardından bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor.

Borderlands 3'ü satın almak isteyen ancak kararsız kalan oyuncular için Steam üzerinden kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Ayrıca Borderlands 3'ün fiyatı 20 Ağustos tarihine kadar %50 indirim ile birlikte 309 TL'den 154,50 TL'ye düştü. Borderlands 3'ü deneyip beğenen oyuncular indirimli fiyat ile oyunu satın alabilecek.