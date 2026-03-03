Call of Duty Black Ops Royale Duyuruldu: Önümüzdeki Hafta Geliyor

Call of Duty: Warzone, 2020 yılının Mart ayında oyunculara sunulmuştu. Serinin Battle Royale deneyimi olup, Black Ops serisindeki klasik haritaların birleşiminden oluşan Blackout haritası ile oyunculara kaliteli bir deneyim yaşatılmıştı. Yıllardan sonra bu deneyim, yeni duyurulan Call of Duty Black Ops Royale ile geri dönüş yapacak.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty Black Ops Royale ile Ayrı Bir Boyuta Taşınacak

13 Mart 2026 Cuma günü TSİ 07:00 sıralarında erişime açılacak Call of Duty Black Ops Royale, ücretsiz olacak ve Blackout ruhunu yeniden yaşatacak. Aşina olunan sistemlerin devre dışı bırakılması ile hazır setlere (Loadout), Buy Station ve Gulag sistemlerine veda ediyoruz. Haritaya wingsuit ile iniş yaptıktan sonra, ekipman toplama yarışına girecek ve elimizdekiler ile hayatta kalmaya çalışacağız.

Detaylarda ayrıca azami yüz oyuncu desteğinin bulunduğu modun işleyişine göre, oyuncuların yirmi beş kişiden oluşan takımlara ayrılacağı belirtiliyor. Battle Royale oyunlarının klasiği olan daralan çember ile burada da karşılaşıyoruz. Periyodik olarak daralması ile hem belirli bir noktaya gizlenip de geleni geçeni avlamaya çalışanların planlarını bozacak iken, aynı zamanda haritanın her alanının aktif bir şekilde kullanılmasını da sağlayacak.

Call of Duty Black Ops Royale modunda kullanılacak olan harita ise bir kez daha Avalon olacak. Daha önceden karşımıza çıkan Haven's Hollow, Rebirth Island ve Verdansk sonrasında oyunculara sunulan bir diğer yeni büyük harita, şehir bölgeleri, katmanlı iç mekanlar ve alabildiğince uzağı gördüğümüz mesafeler ile hem uzak ve hem de yakın mesafeli çatışmaları seven oyunculara hitap edecek.

Önümüzdeki hafta içerisinde oyuncular ile buluşması beklenen modun Battle Royale deneyimini, daha fazla rekabete dayalı ve arıtılmış hale getireceği düşünülüyor. Bunu bizzat görmek için de önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Bakalım oyuncuların geri dönüşleri ne şekilde olacak? Gelişmeleri takipteyiz.