Ücretsiz Call of Duty: Vanguard Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz Call of Duty: Vanguard kampanyası bugün başlayacak. Peki, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen yeni Call of Duty oyunu nasıl ücretsiz indirilir? Activision tarafından alınan karar ile ilgili merak edilen tüm ayrıtnılar haberimizde.

Ücretsiz Call of Duty: Vanguard Nasıl İndirilir?

İlk olarak Battle.net isimli istemcinin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer bu program yüklü değilse indirip yükleme işlemini gerçekleştirin. Battle.net istemcisini açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Arama kutusuna "Vanguard Free Access" yazın ve çıkan sonuçlar üzerinden oyunun sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfada yer alan "Free Play" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyun bilgisayarınıza kurulacaktır.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Activision, oyuncuları sevindirecek bir karar aldı. Şirket, 5 Kasım 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştiren CoD: Vanguard'ı kısa süreliğine ücretsiz olarak sunacak.

Kampanya 18 Kasım 2021 saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Kasım 2021 saat 21.00'de sona erecek. Activision tarafından başlatılacak kampanya sayesinde yeni Call of Duty oyununu belirtilen süre içerisinde deneyimleyebilirsiniz.

Oyun PC'nin yanı sıra konsollarda da kısa süreliğine ücretsiz olacak. Oyuncular, Call of Duty: Vanguard'ın sadece çok oyunculu modunu oynayabilecek. Oyunun senaryo ve Zombies moduna erişilemeyecek.

Call of Duty: Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 36 GB (sadece Multiplayer ve Zombies)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 2 GB

Call of Duty: Vanguard Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 61 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB

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