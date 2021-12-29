Tencent ve Remedy'den Ücretsiz Co-Op Oyun Geliyor

Tencent ile Remedy Entertainment, ücretsiz co-op oyun geliştirmek için kollarını sıvadı. Vanguard kod adına sahip olan yapıma ilişkin çok önemli bilgiler paylaşıldı. PC, konsol ve mobil cihazlar için çıkacak yapıma dair merak edilen detaylar haberimizde.

Remedy'nin Ücretsiz Co-Op Oyunu Neler Sunacak?

Finlandiya merkezli video oyunu şirketi Remedy Entertainment, envanterine bir proje daha eklemek için çalışmalara başladı. Şirket, Tencent ile birlikte Vanguard kod ismine sahip oynaması ücretsiz co-op oyun üzerinde çalışıyor.

Bu zamana kadar geliştirdiği yapımlar ile tüm dünyaya adını duyurmayı başaran Remedy, PVE tabanlı aksiyon oyunu geliştirmekte olduklarını duyurdu. Remedy, Vanguard kod ismine sahip yapımı PC ve konsollar için geliştiriyor. Tencent ise oyunu mobil cihazlar için çıkaracak. Şirket, mobil sürümü geliştirme ve yayımlama maliyetlerini kendisi karşılayacak.

Remedy Entertainment, oyunu dünya genelinde yayımlayacak fakat Tencent, bazı Asya ülkeleri için yerelleştirme işlemi gerçekleştirecek. Yelleştirme maliyeti Tencent'e ait olacak. İki şirket, piyasaya sürüldükten sonra sık sık güncellenecek olan Vanguard'ı ortak finanse ediyor.

Remedy CEO'su Tero Virtala, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Virtala, yaptığı açıklamada, Remedy'nin güçlü yanlarına ek olarak, kooperatif çok oyunculu alan için yeni ve heyecan verici bir proje inşa ettiklerini söyledi. Vanguard'ın küresel bir fısat olduğunu belirten Virtala, Tencent'in Remedy'i Asya ve mobil Pazar için uluslararası düzeyde destekleyebileceğini ifade etti.

PC, konsollar ve mobil platformlar için geliştilmekte olan co-op oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda söz konusu video oyununa ilişkin daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Remedy Entertainment'ın listesinde başka oyunlar da yer alıyor. Örneğin, şirket kısa süre önce Alan Wake 2 isimli video oyununu geliştirdiklerini duyurmuştu. Başarılı korku oyunu Alan Wake'in devamı olan yapım, 2023 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S paltformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

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