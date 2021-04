Ücretsiz CoD: Black Ops Cold War Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz CoD: Black Ops Cold War etkinliği başladı. Peki, Call of Duty: Black Ops Cold War isimli yapım bedava olarak nasıl oynanır? Activision Blizzard tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Raven Software ve Treyarch Studios tarafından IW Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS teknolojileri sayesinde büyüleyici bir atmosfere sahip olan video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenildi.

Kısa süre önce Call of Duty: Black Ops Cold War'un 3. sezonu başladı. Üçüncü sezon ile birlikte başarılı aksiyon oyununa çok sayıda yeni içerik eklendi. Activision Blizzard, video oyununu satın alma konusunda kararsız kalan oyuncular için muhteşem bir etkinlik başlattı.

Şirket tarafından başlatılan etkinlik ile birlikte Call of Duty serisinin yeni oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Aktarılan bilgilere göre Black Ops Cold War, 28 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak oyanabilecek. Peki, etkinlik kapsamında oyuncular hangi içeriklere bedava erişebilecek?

Paylaşılan bilgilere göre oyuncular, kampanya kapsamında 16 Multiplayer haritası, 4 Multiteam haritası ve 6 Gunfight haritasının yanı sıra zombi temalı Outbreak moduna da erişebilecek. Böylece video oyununa sahip olmayan oyuncular da kısa süreliğine Black Ops Cold War'un çok oyunculu modunu tam anlamıyla deneyimleyebilecek.

Yukarıda yer alan adımları uygulayarak Activision Blizzard tarafından yayımlanan başarılı FPS oyununa PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden hiçbir ücret ödemeden erişebilirsiniz. Black Ops Cold War'un PC sürümünün henüz Battle.net üzerinden ücretsiz hale gelmediğini belirtelim. Oyunun PC sürümü de kısa süre içerisinde bedava olacaktır.

