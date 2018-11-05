Ücretsiz Destiny 2 Edinme Şansını Kaçırmayın!

Bungie ve Activision, Blizzard’ın destekleriyle hiç beklenmedik bir kampanyanın altına imza attılar. Yapılan açıklamayla belirli bir tarihe kadar Battle.net’te yeni üyelik açan herkese, ücretsiz Destiny 2 verileceği duyuruldu.

18 Kasım tarihine kadar üye olanların ücretsiz Destiny 2 alabileceklerini açıklayan Activision, bunun için Battle.net üzerinde bir üyelik açmanın yeterli olacağını belirtti. 2 Kasım’dan sonra açılmış tüm hesaplar için Destiny 2 kampanyasının geçerli olacağının altı çizilirken, Battle.net’te SMS korumasının açılmasıyla birlikte oyunun https://account.blizzard.com/gifts/ adresinde görüntülenebileceği ifade edildi. Tüm bunların yanı sıra ücretsiz Destiny 2 alan oyuncular, 9 Kasım – 11 Kasım tarihleri arasında yine ücretsiz olarak Gambit, 4v4 ve son genişleme paketi Forsaken’ı deneyebilecekleri aktarıldı. Halihazırda Destiny 2 satın almış oyuncular ise aralık ayından itibaren hesaplarına gönderilecek yeni rozetlere sahip olacaklar.

Destiny 2 ise ilk defa ücretsiz olmuyor. Daha önce eylül ayında Sony ve Activision arasında yapılan anlaşmayla oyun PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verilmişti. Oyunu ücretsiz yapma denemelerinin altındaysa Forsaken, Curse of Osiris ve Warmind gibi ek paketlerin satışının artırılması olarak gösteriliyor.