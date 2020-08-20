Ücretsiz Enter The Gungeon ve God's Trigger Fırsatını Kaçırmayın!

Her hafta birden fazla ücretsiz oyunu bizlerle buluşturan Epic Games, yeni oyunları da mağazasında indirmeye sundu. Ücretsiz Enter The Gungeon ve God's Trigger, Epic Games Store üzerinden indirilebiliyor. Önümüzdeki haftanın oyunu ise HITMAN ve Shadowrun Collection olarak belirlenmiş.

Ücretsiz Enter The Gungeon ve God's Trigger Dağıtımı Başladı

Eğer aksiyon, roguelike ve macera türü oyunları seviyorsanız, bu hafta ücretsiz dağıtılanlar hoşunuza gidebilir. Mağazaya uğramadan önce, hemen aşağıdan bu oyunları hakkındaki detayları alabilirsiniz.

Enter The Gungeon

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş olan oyun, Devolver Digital yayıncılığında 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir karakter seçtikten sonra çatışmalar ve yağmalama yapma eşliğinde Gungeon'ın en alt katına inmeye ve geçmişi yok edebilecek bir silah olan efsanevi Gungeon hazinesini bulmaya çalışacaksınız.

Ne var ki macera o kadar da kolay olmayacak. Birbirinden zorlu düşmanlar ve sıradaki katı açacak bölüm sonu savaşları sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sizin de eliniz boş değil. Oyunda toplamda üç yüzden fazla silah seçeneğiniz var. Bu silahları sandıklarda bulabildiğiniz gibi öldürdüğünüz bölüm sonu düşmanlarından da alabiliyorsunuz. Ayrıca birleştirildiklerinde çok daha büyük etki yaratabileceğiniz fazlaca sayıda eşya da bulunuyor.

God's Trigger

God's Trigger, oldukça ilginç bir oyun diyebiliriz. Öyle ki Harry isimli bir melek ile Judy bir şeytanın, kıyameti durdurmak için cennete gitmek üzere yola çıktıkları bir hikaye sunuluyor. Tek başınıza oynarken ikili arasında geçiş yapabildiğiniz hızlı tempolu oyunu, isterseniz bir arkadaşınız ile kooperatif oynayabiliyorsunuz. İlerleyişiniz boyunca çok çeşitli silahlar, özelleştirilebilir birçok özel yetenek, karaktere özgü güçler ve yakın mesafeli çatışma seçenekleri sunuluyor.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gitmişse ve kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan ekleyebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!