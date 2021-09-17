Ücretsiz Epic Games Oyunları Belli Oldu

Ücretsiz Epic Games oyunları indirmeye sunuldu. Kısa süreliğine ücretsiz olan yapımları şu anda Epic Games Store üzerinden bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynayamaya başlayabilirsiniz. Peki, hangi video oyunları ücretsiz oldu? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, iki adet video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bu haftanın ücretsiz oyunları Speed Brawl ve Tharsis oldu. Kampanya 23 Eylül saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz Epic Games Oyunları Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen video oyunlarını indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfada yer alan ücretsiz oyunlara tıklayın.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemi her iki oyun için de uygulayın. Bu işlemlerin ardından oyunlar kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunları bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Double Stallion Games tarafından geliştirilen Speed Brawl, 18 Eylül 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. 2 boyutlu platform dövüş ögelerine sahip olan Speed Brawl'da tek oyunculu ve çok oyunculu modlar yer alıyor.

Başarılı grafiklere sahip olan video oyununda 6 farklı karakter ve her karakterin farklı dövüş stili bulunuyor. Oyunda yer alan karakterler kişiselleştirilebiliyor. Aksiyon seviyesinin her an çok yüksek olduğu yapım 1888 yılında geçiyor. Video oyunu 32 TL fiyat etiketi ile satılıyordu.

Choice Provisions tarafından geliştirilen Tharsis, 12 Ocak 2016 tarihinde satışa sunulmuştu. Strateji ve hayatta kalma ögelerine sahip olan video oyununda oyuncular, Mars'a gönderilen ekipte yer alıyoruz. Görev esnasında mikrometeroit fırtınası gerçekleşiyor. Uzay gemisine ağır hasar veren mikrometeroit, ekipten iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Sıra tabanlı uzay stratejisi oyununu kampanya kapsamında Epic Games kütüphanenize ekleyebilir ve ücretsiz olarak indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun normalde 25 TL fiyat etiketine sahipti.