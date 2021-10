28 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 28 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz içeriği de belli oldu. Ücretsiz olarak sunulan yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, Among the Sleep - Enhanced Edition isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 28 Ekim 2021 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı içerik de belli oldu. DARQ: Complete Edition video oyunu 28 Ekim 2021 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Unfold Games tarafından geliştirilen video oyununda Lloyd'un hikayesine tanık oluyoruz.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Among the Sleep Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen Among the Sleep isimli video oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfanın üst kısımda yer alan arama butonuna "Among the Sleep" yazarak ücretsiz yapımın sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz olan Among the Sleep - Enhanced Edition, 2 Kasım 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Krillbite Studio AS tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in kısa süreliğine ücretsiz sunduğu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

60 TL Değerindeki Epic Games Kuponunu Kaçırmayın