Yeni Ücretsiz Epic Games Oyununu Kaçırmayın!

Bu hafta platform oyunlarına güzel bir alternatifi kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Dandara: Trials of Fear Edition, haftanın ücretsiz Epic Games oyunu oldu. Ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için bir haftanız var. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise For the King olacak.

Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu Dandara: Trials of Fear Edition

Bu haftaki ücretsiz oyunumuz Long Hat House tarafından geliştirilmiş ve Raw Fury tarafından da yayınlanmıştı. İlk olarak geçtiğimiz yıl, PC (Steam), PlayStation 4, Switch, Xbox One ve Android ve iOS tabanlı cihazlar için satışa sunulmuştu. 22. DICE Ödülleri’nde Yılın Taşınabilir Oyunu kategorisinde aday gösterilen Dandara: Trials of Fear Edition, iki boyutlu platform ve Metroidvania alt türünün birleşiminden oluşuyor.

Brezilya figürü olan Dandara’ya dayanan oyun, garip bir evrendeki bir dünyada geçiyor. Hikayeye göre Tuz dünyası çökme tehlikesi ile burun buruna gelmiştir. Bununla birlikte bir zamanlar özgür ruhlar olarak varlık gösteren vatandaşlar ise ezilmeleri bir yana dursun, yalnız da bırakılmışlardır. Tam da bu noktada Dandara olarak biz sahneye çıkıyor ve bir umut ışığı olarak yükselmeye başlıyoruz. Amacımız ise dünyaya denge ve özgürlük getirmek olacak.

Oynanışta sınırsız keşif yapma imkanının sunulduğu iki boyutlu Metroidvania platform oyunu Dandara: Trials of Fear Edition’da, bir yandan yer çekimine meydan okurken bir yandan da zulmetmeye meyilli mistik düşmanlara karşı savaş vereceksiniz. Bunların yanı sıra, karşılaşacağınız farklı türde karakterler de olacak. İlerleyişiniz boyunca hem Tuz dünyasının hem de üzerinde yaşayan bu karakterlerin sırlarını ve gizemlerini ortaya çıkartabileceksiniz.

Bu zamana kadar verilen ücretsiz Epic Games Store oyunları gibi Dandara: Trials of Fear Edition da bir hafta süreyle mağazadan ücretsiz olarak indirilebilecek. Eğer hoşunuza gitmişse, buradan 4 Şubat 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa eklemeniz yeterli olacaktır.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.