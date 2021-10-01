69 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 69 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, strateji türündeki Europa Universalis IV isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 7 Ekim 2021 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı video oyunu da belli oldu. Simülasyon oyunu PC Building Simulator, 7 Ekim 2021 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. The Irregular Corporation tarafından geliştirilen video oyunu, 29 Ocak 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Ücretsiz Epic Games Oyunu İndirmek İçin Yapmanız Gerekenler

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen video oyunlarını indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfada yer alan ücretsiz oyuna tıklayın veya üst kısımda yer alan arama butonuna "The Escapists" yazarak ücretsiz yapımın sayfasına erişebilirsiniz.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz olan Europa Universalis IV, 13 Ağustos 2013 tarihinde piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Paradox Interactive şirketinin üstlendiği video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Metacritic puanı 87 olan oyunun Steam inceleme notlarının da "çok olumlu" olduğunu belirtelim.

Strateji türünü seviyorsanız Europa Universalis serisinin dördüncü oyunu olan Europa Universalis IV'ü kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in kısa süreliğine ücretsiz sunduğu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.