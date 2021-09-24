50 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 50 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, grafikleri ile dikkat çeken The Escapists isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 30 Eylül saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı video oyunu da belli oldu. Strateji oyunu Europa Universalis IV, 30 Eylül 2021 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Yayıncılığını Paradox Interactive şirketinin üstlendiği video oyunu, 13 Ağustos 2013 tarihinde çıkmıştı. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımda sadece tek oyunculu mod yer alıyor.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen video oyunlarını indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfada yer alan ücretsiz oyuna tıklayın veya üst kısımda yer alan arama butonuna "The Escapists" yazarak ücretsiz yapımın sayfasına erişebilirsiniz.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Mouldy Toof Studios tarafından geliştirilen The Escapists, 13 Şubat 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Yayıncılığını Team17 Digital Limited şirketinin üstlendiği video oyununda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Sahip olduğu piksel grafikler ile dikkat çeken yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Öyle ki oyunun Steam inceleme notlarında "Çok olumlu" ifadesi yer alıyor. Strateji ve aksiyon ögelerine sahip olan video oyunu 2 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in kısa süreliğine ücretsiz sunduğu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.