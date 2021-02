İki Ücretsiz Epic Games Oyunu Sizi Bekliyor: Hemen İndirin!

Epic Games bu hafta bizlere yine güzel bir sürpriz yaptı. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre bu hafta For the King ücretsiz olarak verilecekti. Ancak son dakika golü ile Metro: Last Light Redux da listeye eklendi. Yani bu hafta iki ücretsiz Epic Games oyunu indirme fırsatınız olacak.

İki Ücretsiz Epic Games Oyunu Sizi Bekliyor!

Öncelikle For the King ile başlayalım. IronOak Games tarafından geliştirilmiş olan For the King, Curve Digital tarafından 2018 yılının Nisan ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Strateji, Japon Rol Yapma Oyunu çatışma mekaniği ve Roguelike elementlerini sıra tabanlı oynanış ile birleştiren oyun, sizlere oldukça keyifli anlar yaşatacak.

Metro: Last Light Redux Konusu

Metro 2033 oyunun hikayesine göre Artyom karakterinin rolündeyiz. 2013 yılında yaşanan bir nükleer savaş, dünyada büyük bir tahribata yol açıyor ve milyarlarca yaşam son buluyordu. Hayatta kalmayı başaranlar ise yeraltına sığınmak durumunda kalıyorlardı. Bu olaylardan yirmi yıl sonra yani 2033 yılında, hayatta kalmayı başaranların sığındığı Kuzey istasyonu Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türünün istilası altındaydı. Artyom olarak sizin amacınız ise hayatta kalmayı başaranları yaklaşmakta olan korkunç bir tehdit hakkında uyarmaktı ve bunun yolu da metro sisteminin kalbine inmekten geçiyordu.

Metro: Last Light ise Metro 2033’te kalınan yerden devam ediliyor. 2034 yılında geçen oyunda, insanlıktan geriye kalanlar hem dışarıdan hem de içeriden istila altındadır. Ne var ki istasyon şehirler bir arada durmak yerine D6’nın askeri mahzenlerinde bulunan kıyamet günü cihazının peşine düşmüştür. İnsanlığı yeryüzünden silecek olan iç savaş patlak vermek üzereyken, Artyom olarak siz ise hayatta kalmanın anahtarı rolünde olacaksınız.

Her iki oyunu da ücretsiz olarak buradan Epic Games Store kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Ancak bunun için bir haftalık bir sürenizin olduğunu söyleyelim. Yani kalıcı olarak sahip olabilmek için, 11 Şubat 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınız var. Sonrasında ise, sıradaki oyun olacak Halcyon 6: Starbase Commander bayrağı devralacak.

For the King Konusu

Hikayeye göre, kral kimliği belirsiz bir suikastçı tarafından öldürülüyor. Bu olayın ardından, bir zamanla huzurlu olan Fahrul krallığı artık büyük bir tehlikeli ile karşı karşıya kalıyor. Tahta geçen kraliçe ise halktan yaklaşan kıyamete karşı ayakta kalabilmek için yardımda bulunmaları yönünde bir talepte bulunuyor.

İster tek başınıza isterseniz de yere ağ üzerinden veya çevrimiçi kooperatif olarak oynayabildiğiniz oyunda, geçici bir ekip oluşturduktan sonra daha fazla yol almak veya koruma yapmak için bir arada durarak mücadele edeceksiniz. Her bir oynayışınızda haritalar, araştırma görevleri ve etkinlikler ile farklı bir deneyim sunan For the King’te, kötü niyetli yaratıkları bertaraf etmeye çalışacak, denizler boyunca seyahat edecek ve diyarın genelinde bulunan mağaraları ve zindanları araştıracaksınız.

Sıra tabanlı oynanışta, aynı oynanışa dayalı diğer oyunlarda olduğu gibi saldırılar veya özel beceriler ve yetenekler için farklı hane sistemi kullanılıyor. Ayrıca maceranızda size yardımı olabilecek eski eserleri ve hazinelerin yanı sıra, stratejik olarak kullanıp sıradaki maceralarınızda ziyaret edeceğiniz yerlerin gizemlerini ve mekaniklerini kalıcı olarak açabileceğiniz bilgiler de toparlayabiliyorsunuz. İlerleyişiniz boyunca akşam veya gecenin getireceği korkuların üstesinden gelebilmek için kamp kurabilmek de mümkün olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.