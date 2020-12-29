Yeni Ücretsiz Epic Games Oyunu Farklı Bir Deneyim Sunacak

Epic Games sağ olsun hiçbir şekilde oyunsuz kalmıyoruz. Amerika menşeli yayıncı her hafta bir veya birkaç ücretsiz oyun vererek, bu zor günlerde bilgisayarlarımızın başında keyifli vakitler geçirmemizi sağlıyordu. Son birkaç haftadır da bu yoğunluk artmış ve yeni program kapsamında her gün bir ücretsiz oyun vermeye başlamıştı. Bu programın sonuna yaklaşırken, bugünün ücretsiz Epic Games oyunu da Solitairica oldu.

Eğer tek kişilik kart oyunu sevenlerdenseniz, dünyasına farklı bir hava katan bu oyun da ilginizi çekebilir. Öyle ki Solitairica, Rol Yapma Oyunu ögelerini ve zorlayıcı Roguelike aşama kaydetme sistemini kart oyununun dünyasına getiriyor.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Solitairica Detayları

Hikaye Myrriod diyarında geçiyor. Anlatılana göre bütün Kupa kartları İmparator Stuck tarafından kaçırılmış durumdalar ve siz ise onları bulup, geri getirerek dünyayı bütünü ile yok oluştan kurtarabilecek en cesur savaşçı konumunda olacaksınız.

Büyük Kismet tarafından size öğretilecek olan Solitaire gücü ve saldırı, savunma, çeviklik ve irade gücü olmak üzere dört büyük enerji ile silahlarınızı alacak ve Stuck orduları ile çetin bir mücadeleye girişeceksiniz. Oynanış olarak her bir oyuncu farklı zorluklar ile karşılaşacak. Bunun en büyük nedeni ise farklılık gösterecek düşman orduları, çok çeşitli eşyalar ve büyüler olacak. Düşmanlarınız ile tercihen kaba kuvvet veya oynayış stilinize göre oluşturacağınız karaktere bağlı olarak sağlam etkiler yapacak çatışma kombinasyonlar ile savaşabileceksiniz.

Solitairica oynanışında ayrıca Perk’ler ve yeni sınıflar açarak oynayış stilinizi değiştirebildiğiniz gibi, Ace, Queen ve King dahil deste geliştirmeleri yaparak çatışmalarda etkili güçlendiriciler kullanabileceksiniz. Bunlar da hem çatışmanın gidişatını hem de sonucunu etkileyebilecek.

Size farklı bir deneyim sunacak olan Solitairica, şu andan itibaren yirmi dört saat boyunca yani TSİ 19:00’a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Önceki oyunlarda olduğu gibi, bunu da bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak ve istediğiniz herhangi bir zamanda hiçbir sorun yaşamaksızın oynayabileceksiniz. Yarının ücretsiz oyunu ise Torchlight II olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.