Haftanın Ücretsiz Epic Games Oyunu Hangisi Oldu?

Bu hafta bir başka strateji oyunu daha kütüphanemize ekleniyor. 2015 yılında yayınlanmış olan Galactic Civilizations III, haftanın ücretsiz Epic Games oyunu oldu. Ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için bir haftanız var. Önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games oyunu ise Dandara: Trials of Fear Edition olarak seçilmiş.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Sins of a Solar Empire, Offworld Trading Company ve daha pek çok strateji oyunları ile tanınan Stardock Entertainment tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Galactic Civilizations III, sıra tabanlı 4X strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hikayesine göre, insanlık günün birinde galakside yalnız olmadığını öğreniyor ve bunun ardından da uzaya açılarak kendilerine özgü hedefleri ve tarihleri olan uzaylı uygarlıklarını keşfe çıkıyor. Oyunda Human, Drengin, Altarian ve daha birçok farklı ırk var. Tercihinize bağlı olarak aralarından seçim yapıyor ve seçtiğiniz ırka da altın çağını yaşatmaya çalışıyorsunuz.

En az on altı en fazla da yüz rakibe karşı oynayabildiğiniz oyunda, zafere giden yolda ise askeri fetih, kültürel üstünlük, teknolojik yükseliş veya politik ittifak gibi farklı seçenekleriniz var. Farklı tehditler ve zorluklar ile başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da yeni teknolojiler araştırmak ki sizi devasa bir teknoloji ağacının beklediğiniz söyleyelim, farklı gezegenleri kolonileştirmek ve gemiler tasarlamak durumunda olacaksınız. Tasarladığınız gemilerinizi özelleştirebilmeniz de mümkün oluyor. Ayrıca farklı gezegenlerde bulabileceğiniz önemli eşyalar da uygarlığınız için yeni yeteneklere erişim sağlamanıza yardımcı olacak.

Oyun boyunca ticaret bazlı görüşmeler ve antlaşmalar yapıyor, düşmanlarınızı hedef alan casusluk eylemlerinde bulunabiliyor, gerektiğinde savaşa girebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Derin bir ekonominin de sunulduğu Galactic Civilizations III’te, hedefinize ulaştıktan sonra ise uzaylı uygarlıklarından birini seçerek yeniden oynayabiliyorsunuz.

Eğer bu hafta verilen ücretsiz oyun genel olarak ilginizi çekmiş ise, buradan 28 Ocak 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Bir defa eklemeniz yeterli olacaktır.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.