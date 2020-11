Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu 25 TL Değerinde

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunlara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu 25 TL değerindeki The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Her zaman olduğu gibi bir hafta süreniz var. Bugünden tezi yok, kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia Epic Games Store’da Ücretsiz!

Eğer metin yazmalı aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, bu haftanın ücretsizi hoşunuza gidebilir. Ancak öncesinde, gelin hep birlikte detaylara göz atalım.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Aksiyon türündeki The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, Roma şehrindeki şeytani bir salgının tehditleri ile yüzleşmek durumunda olan şeytan çıkartma uzmanı Ray Ribba karakterinin başından geçenleri anlatıyor. Salgının arkasındaki güçler, yönetimi ele geçirmek ve en büyük dini organizasyonun düzenini bozmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda da, tehdidin etkisi olarak sokaklar, haydutlar, suçlular ve sansür ile doluyken, biz ise Ray Ribba olarak bir yandan karanlık geçmişimiz ile başa çıkmaya çalışırken bir yandan da Gotik hizmetçilerden silahlı haydutlara ve hatta Papa’nın ta kendisine kadar birçok karakter ile birçok konumu keşfetmeye çalışarak ortadaki gizemi çözmeye çalışacağız.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, bir yandan klavye ile metin yazacağınız ve bir yandan da düşmanlarınız ile mücadele etmek durumunda olacağınız bir oynanış sunuyor. Öyle ki yoğun bir hikaye anlatımının olacağı oyunda, bir kapıyı açmaktan tutun da on bölüm sonucu canavarı ile karşılaşmanız sırasında da yazı yazmanız gerekecek. Ayrıca oyunu bitirdikten sonra en kısa sürede bitirmek isteyen oyuncular için Hızlı Bölüm Sonu Canavarı Modu da bulunuyor.

Eğer The Textorcist: The Story of Ray Bibbia genel olarak ilginizi çekmişse, önceki haftalarda olduğu gibi bu oyunu da buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 19 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 öncesinde eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Son olarak, önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları da Elite Dangerous ve The World Next Door olarak belirlenmiş.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 1.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

