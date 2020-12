Üçüncü Ücretsiz Epic Games Store Oyununu Kaçırmayın

Cities: Skylines ve Oddworld: New 'n' Tasty sonrasında üçüncü ücretsiz Epic Games Store oyunu da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Önümüzdeki yirmi dört saat boyunca The Long Dark ücretsiz olarak edinilebilir oldu. Hinterland Studio Inc. Tarafından geliştirilmiş olan oyun, daha önceden Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulmuştu. Şimdi ise sırada Epic Games Store kullanıcıları var. Gelin isterseniz oyunun detaylarına bir göz atalım.

Üçüncü Ücretsiz Epic Games Store Oyunu The Long Dark!

2014 yılında satışa sunulmuş olan The Long Dark, bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Kış mevsiminde doğayı keşfederken yaşanan bir jeomanyetik felaket sonrasında kendi başınızın çaresine bakmak durumunda olduğunuz bir oyun, The Long Dark. Enfeksiyonlu düşmanların olmadığı bir ortamda başta soğuk olmak üzere doğada karşılaşabileceğiniz tehditler olacak ve bir şekilde hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Oyunun Wintermute adı altındaki hikaye modu bir sezon ve bölümden oluşuyor ama burada ilk iki bölümü oynayabilirsiniz. İlk bölümde, Will Mackenzie ve Dr. Astrid Greenwood karakterleri uçaklarının Kanada topraklarının kuzeyinde düşmesi sonucu birbirlerinden ayrılıyorlar. Will Astrid ile yeniden bir araya gelmek için hayatta kalma mücadelesi verirken, yolu Milton isimli küçük bir kasabaya çıkıyor. İkinci bölümde yaşam mücadelemizin devam ettiği esnada Dr. Astrid ile buluşmak için yardımı dokunabilecek gizemli bir avcı ile karşılaşıyor iken, üçüncü bölümde ise gizemli bir yabancı tarafından hayatı kurtarılan Dr. Astrid de karşılaştığı diğer afetzedeler ile arasını iyi tutabilmek için onlara yardımcı olmak durumunda kalacak.

Wintermute senaryosunun ilk sezonunun ilk iki bölümü ücretsiz olarak oynanabiliyor iken, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümler ücretli olarak alınabilecek.

The Long Dark oyununda, ana senaryonun dışında Survival modu ve meydan okumalar da bulunuyor. Survival, kendi içinde dörde ayrılıyor ve her biri de farklı deneyimler sunuyor. Eğer bu dört deneyimden hiçbiri size uymaz ise, kendi zevkinize göre ayarlama yapabileceğiniz bir Custom seçeneğinin de bulunduğunu söyleyelim.

Meydan okumalar ise en az bir en fazla üç saat sürecek amaca odaklı deneyimler sunacak. Mesela bir tanesinde kar fırtınası için yeterince erzak toplama yarışına girecek iken, bir tanesinde de katil bir ayıdan kaçmak durumunda olacaksınız. Bunların yanı sıra, meydan okumalar genelinde Survival modu için kullanabileceğiniz Feat’leri de açabileceksiniz.

Eğer The Long Dark oyunu ilginizi çekmişse, yarın TSİ 20:00’a kadar buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.