Sıradaki Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Sizi Bekliyor

2020 yılına veda etmemize saatler kala, bu yılın son ücretsiz Epic Games Store oyunu da beğenimize sunuldu. Bu aynı zamanda her bir oyun programının da kapanış perdesi oluyor. Jurassic World Evolution, bir hafta süreyle dijital mağazadan indirilebilir oldu. Sıradaki ücretsiz oyun ise Crying Suns olacak.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu, Jurassic World Evolution

İş simülasyonu türündeki Jurassic World Evolution, Frontier Developments tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanmıştı. Adından da anlayabileceğiniz üzere 2015 yılında vizyona giren Jurassic World filmi temel alınarak geliştirilen oyun, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Oyunda Las Cinco Muertes Archipelago adalarında, eğlence programı ve araştırma tesisleri ile Jurassic World temalı bir dinozor parkı oluşturmak için durumunda olacaksınız. Bu bağlamda dinozorların DNA materyallerini almak için kazı alanlarını fosilleştirmek adına birçok paleontolog göndereceğiniz Expedition Center kuracaksınız.

DNA sistemi sayesinde dinozorlar ile ilgili üretim ve kuluçkaya yatırma, gen geliştirme ve saldırganlıklarından görünümlerine kadar birçok açıdan değişim gibi birçok farklı şey yapabiliyorsunuz. Bunların dışında, parkın genelinde sizi bekleyen acil durumlar da olacak. Mesela güç kesintileri, beklenmedik hava şartları ve dinozorların kafeslerinden kaçmaları gibi. Parkın güvenliğini sağlamak, dinozorlar ile ilgilenmek, çeşitli tamiratlar yapmak için kullanacağınız ACU Center ve Ranger Station inşa edebileceksiniz.

Son olarak, oyun kariyer modunun yanı sıra açık dünya ve Challenge modları ile de geliyor. Kariyer modunda Dr. Ian Malcolm size yardımda bulunacak iken, Entertainment, Security ve Science olmak üzere farklı dalları temsil eden daha başka kilit karakterler ile de karşılaşacaksınız. Ayrıca size bir dizi hedef koyacak kontratlar olacak ve bu kontratları tamamlamak itibar ve ödül kazandırmanın yanı sıra, oyunun hikayesine derinlik de katacaklar. İtibarınızın olası bir şekilde düşmesi ise parkınızın çeşitli sabotajlar ile karşı karşıya kalmasına yol açacak.

Açık dünya kariyer modunda açtığınız her şeye doğrudan erişim sağlayabildiğiniz, sınırsız fonun sunulduğu ve hava koşullarını da dilediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir mod iken Challenge modunda ise birçok farklı zorluk ile başa çıkmaya çalışacaksınız.

Jurassic World Evolution oyununa ücretsiz sahip olabilmek için bir hafta sürenizin olduğunu belirtelim. Yani 7 Ocak 2021 Perşembe günü TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. İşlemi gerçekleştirdiğinizde, istediğiniz zamanda herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.