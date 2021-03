17 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Store Oyununu Kaçırmayın

Bizlere keyifli anlar yaşatacak olan ücretsiz Epic Games Store oyunu The Fall, indirmeye sunuldu. Bulmaca ögelerinin olduğu macera oyunlarını seviyorsanız, bu haftanın oyununu kaçırmayın deriz. Detaylar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Oyunu The Fall Detayları

Over The Moon stüdyosu tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan The Fall, 2014 yılında PC için satışa sunulmuş, sonraki yıllarda da Wii U, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarına uyarlanmıştı.

Oyunda ARID isimli yüksek teknolojili çatışma kıyafeti yapay zekasının kontrolünü üstleniyorsunuz. Bilinmeyen bir gezegene düşüş sonrasında, yapay zekanın programı kendisini etkinleştiriyor. Ne var ki kıyafeti giyen pilotun şuuru yerinde değildir. Size düşen ise pilotu güvence altında tutmak ve çok geç olmadan tıbbi yardımı bulmaya çalışmak olacak.

The Fall, aksiyonun, maceranın ve bulmaca çözmenin karanlık bir hikaye ve kayan ekranda oynanış ile oyuncuya sunulduğu bir deneyim yaşatıyor. Araştırmanın hayatta kalabilmek için büyük bir önem arz ettiği oyunda, etkileşime girebileceğiniz nesneleri ortaya çıkartmak için fenerinizi kullanmanız gerekecek. Bir düşman ile burun buruna geldiğiniz zamanlarda da lazer görüşünüz en büyük yardımcınız olacak.

Eğer The Fall detayları ile ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 25 Mart 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Creatures in the Well oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.