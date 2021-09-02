Ücretsiz Epic Games Store Oyununuzu İndirmeyi Unutmayın

Yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu, geçtiğimiz dakikalarda kullanıcılara sunuldu. Bu hafta oldukça eğlenceli bir oyunu kütüphanenize ekleyebilecek ve keyifli vakitler geçirebileceksiniz. Detaylar ise haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Store Oyununu Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile Yoku's Island Express ücretsiz olarak indirilebilir oldu. Macera türünü sevenler için oldukça hoş bir alternatif olacaktır. Her zaman olduğu gibi bu oyunu da kütüphanenize eklemek için sınırlı bir süreniz var. Bir defa eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak.

Yoku's Island Express

Team17 tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Yoku's Island Express, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Mokumana adasında geçen oyunun hikayesine göre, etrafta dolaşıp postaları sahiplerine teslim etmekle yükümlü Yoku karakterini yönetiyorsunuz. Ne var ki adanın antik tanrısı bir kabusun içinde hapis durumdadır ve haliyle, ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak ise ana karakterinize düşüyor.

Oynanış olarak platform ve tilt oyunu mekaniklerinin sunulduğu oyunda, görevlerde kendi yolunuzu çizebilecek ve bu bağlamda da istediğiniz gibi ilerleyiş kaydetmeniz mümkün olacak. Senaryo boyunca kimisi dost ve kimisi de düşman olacak birçok farklı karakterler ile karşılaşacaksınız. Dost karakterlere yardım etmenizin karşılığında işinize yarayacak yeni güçlendirmeleri açabilecek iken, düşman karakterlerle de zorlu mücadeleler sizleri bekleyecek.

Eğer Yoku's Island Express ilginizi çekmişse ve ücret ödemeden sahip olmayı isterseniz, 9 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemenizin gerekli olduğunu söyleyelim. Sonrasında ise Sheltered oyunu ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.