Ücretsiz FIFA Online 4 Türkiye'ye de Geliyor!

Electronic Arts bugün FIFA serisiyle ilgili birçok heyecan verici duyurular yaptı. Bunlardan belki de en sevindirici olanı, FIFA Online serisiyle ilgili olanı. Öyle ki, FIFA Online 4 Türkiye'ye de geliyor. Detaylar haberimizde.

Electronic Arts için altın yumurtlayan tavuk diyebileceğimiz FIFA serisi, halen oyuncuların gözdesi olmaya devam ediyor. Her yıl gerek oynanış ve gerekse de modlar genelinde gerçekleştirilen yenilikler ile bir şekilde bir önceki oyunun üstüne koymayı başaran seri, FIFA 21 ile bu geleneği de sürdürmüştü. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda çıkacak olan oyunlar açısından da bu durum devam edecek.

Bildiğiniz gibi Konami ile UEFA arasındaki on yıllık anlaşma 2018 yılı itibarıyla sona ermişti. Boş kalan koltuğu fırsat kollayan Electronic Arts kapmış ve bu bağlamda, FIFA 19, resmi UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi modları ile futbol oyunu hem de serinin hayranlarının karşısına çıkmıştı. Bu durum elbette Amerika menşeli yayıncı için rakibine karşı oldukça büyük bir koz ve uzun bir süre de böyle kalacak gibi.

Bugün Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA ile önümüzdeki birkaç yılı için daha lisans yenilemesi yapılmış. Haliyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa, serinin önümüzdeki sayısız oyununda resmi olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Şimdilik kaç yıllık bir anlaşmanın yapıldığına dair net bir bilgi verilmiş değil ama en az iki yıl olduğu tahmininde bulunabiliriz.

FIFA ile ilgili yapılan tek duyuru bu değil. Öyle ki, FIFA 21 17 Mart 2021 tarihinde Stadia servisi üzerinden de yayınlanacak. Bu açıkçası Google için oldukça olumlu bir gelişme. Malumunuz yakın bir zaman önce oyun geliştirme stüdyosunu kapatacağını duyurmuştu. Bu olumsuz gelişmenin ardından yüzler biraz gülmüştür hiç şüphesiz ki.

FIFA Online 4 Türkiye için de Faaliyete Geçecek!

Bir diğer önemli duyuru ise FIFA Online 4 için yapıldı. Bu oyun 2018 yılının Mayıs ayında, EA Sports ve Nexon arasında yapılan anlaşma bağlamında Güney Kore ve Vietnam’da yayınlanmıştı. Ne var ki oynaması ücretsiz olan oyun, yakın bir zamanda aralarında Polonya, Rusya ve ülkemiz Türkiye dahil on beş ülkede daha faaliyete geçecek. Electronic Arts, oyunun daha başka ülkelerde faaliyete geçmesi ile seksen milyon oyuncuya ulaşacakları yönünde bir beklenti içerisinde olduğunu belirtti.

Son olarak, şimdiye kadar 325 milyon adet satış barajını geçen seri için altı farklı mobil FIFA oyunu da geliştirilme aşamasındaymış. Şimdilik herhangi bir detay verilmemiş olsa da, simülasyondan farklı arcade türlerine kadar herkesin oynayabileceği oyunlar planlanıyormuş.