Turn 10 Studios, Ücretsiz Forza Street'i Duyurdu

Forza Street ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında resmi Forza Motorsport sayfasında yaşanan bir kaza sonucu ortaya çıkmıştı. Bu kaza sonrasında, oyunun kısa bir süre içerisinde duyurulacağı tahmin ediliyordu ama bugüne kadar herhangi bir ses seda çıkmamıştı. Forza Street, Turn 10 Studios tarafından resmi olarak duyuruldu.

Tamamıyla farklı bir deneyim sunacak olan yarış oyunu, şu anda Windows 10 için ücretsiz olarak indirmeye sunuldu. iOS ve Android tabanlı cihazlar için de yine bu yıl içerisinde yayınlanacak. Şimdilik herhangi bir tarih verilmiş değil. Ayrıca mobil versiyonunun da Turn 10 Studios tarafından geliştirilip geliştirilmediği şu an için bilinmiyor.

Forza Street, akış çizgisi biçimli (streamlined) kontrolleri olan bir Arcade yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer deyişle, zamanlamanız oldukça büyük önem arz edecek. Yarışların tamamını farenizin sol tuşu ile kontrol ediyor olacaksınız. Uygun yerlerde arabanızı hızlandırmak için basılı tutmanız, uygun yerlerde de yavaşlamak için elinizi tuştan çekmeniz gerekecek. Senaryo modunun olacağı Forza Street oyununda, kazanacağınız yarışlar ile farklı kategorilerdeki üst seviye araçları garajınıza çekme fırsatınız olacak. Ayrıca Forza Horizon 4 oyunundan farklı olarak, kısa yarışlar yapmanız da mümkün olacak. Bir diğer deyişle, iOS ve Android tabanlı cihazlar için de çıktığında, istediğiniz zaman istediğiniz yerde bu oyunu oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Oldukça eğlenceli bir yarış deneyimi sunacağı her halinden belli olan Forza Street için yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.