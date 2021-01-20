Ücretsiz Lol Kostüm Nasıl Alınır? 9 Kostüm Fırsatını Kaçırmayın!

Amazon Prime Gaming kampanyası, ücretsiz LoL kostüm fırsatı sunuyor. Amazon, Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak sunduğu video oyunlarının yanı sıra video oyunlarında gerçek para ile satılan içeriklere bedava olarak sahip olma imkânı tanımaya başladı. Bu kampanyayı kaçırmak istemiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü League of Legends oyuncularına sunulan kampanyadan faydalanmak için belirlenmiş bir son tarih bulunuyor.

Amazon Prime’dan Ücretsiz LoL Kostüm Fırsatı!

Amazon’un oyuncular için başlattığı kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Amazon şimdi de League of Legends hayranlarını video oyununda sahip olmak isteyebileceği dokuz farklı kostümden birini elde etme fırsatı tanımaya başladı. Amazon Prime abonelerine sunulan ücretsiz kostüm kampanyası için oyuncuların çabuk hareket etmesinde fayda var çünkü kampanya belirli bir süreden sonra sona eriyor.

“Gizemli Dış Görünüş Parçası” olarak adlandırılan özel 9 farklı kostümden ilk ikisine şimdi ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kampanya kapsamında Amazon Prime Gaming abonelerine toplamda 9 farklı kostüm veriliyor. Bu kostümlerin yedisi belirli bir tarihe kadar kilitli kalacak. İlk iki kostümün haricinde kalan kostümlerin kilidinin ne zaman açılacağını aşağıda yer alan listeden öğrenebilirsiniz.

25 Ocak 2021

4 Şubat 2021

15 Şubat 2021

25 Şubat 2021

8 Mart 2021

18 Mart 2021

29 Mart 2021

Bedava LoL Kostümü Almak İçin Neler Gerekiyor?

Oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulan bu kostüm kampanyasından yararlanmak için öncelikle Amazon Prime aboneliğine ihtiyacınız var. Bu aboneliğin deneme sürümünden daha önce faydalanmadıysanız şimdi 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Ücretsiz deneme hakkını kullanan kişilerin de Prime abonelerine sunulan ücretsiz oyun ve içeriklerden yararlanabileceğini unutmayın. Deneme abonelik hakkının sonuna doğru aboneliği iptal edebilir veya Prime’ın aboneliğinizi 7,90 TL karşılığında uzatmasına izin verebilirsiniz. 30 günlük deneme üyelik hakkını kullanan kişiler ise Amazon Prime’a aylık 7,90 TL vererek yeni bir abonelik başlatabilir.

Amazon Prime Gaming Kampanyasında Hangi Kostümler Veriliyor?

Bu kampanya kapsamında verilen kostümler “sürpriz” niteliktedir. Kime hangi kostümün çıkacağı belli değildir. League of Legends’ta sandık açarken gerçekleştirilen işlemle aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Hangi kostümünün çıkacağı rastgele olarak belirleniyor.

League of Legends Ücretsiz Kostüm Almak İçin Ne Yapılmalı?