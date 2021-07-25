Ücretsiz Marvel's Avengers Fırsatını Kaçırmayın!

Square Enix, ücretsiz Marvel's Avengers kampanyasının başlayacağını duyurdu. Peki, Marvel's Avengers isimli yapıma hiçbir ücret ödemeden nasıl sahip olunur? Ücretsiz oyun kampanyası ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Marvel's Avengers Kampanyası Başlayacak

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Square Enix, Marvel hayranlarını sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Tokyo merkezli video oyunu firması, Marvel's Avengers isimli yapımın kısa süreliğine ücretsiz olacağını açıkladı.

Square Enix tarafından yapılan açıklamaya göre Marvel's Avengers, 29 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar herhangi bir ücret ödenmeden oynanabilecek. Ücretsiz oyun kampanyasından PC, Stadia ve PlayStation kullanıcıları yararlanabilecek.

Oyuncular 29 Ağustos tarihinde PlayStation ve Steam mağazaları üzerinden popüler video oyununu ücretsiz olarak indirebilecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google firmasının Stadia isimli bulut oyun hizmeti üzerinden de ücret ödenmeden oynanabilecek.

Kampanya kapsamında 4X XP etkinliği de olacak. Oyuncular, bu süre içerisinde 4 kat daha fazla XP elde edebilecek. Yani 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerindeki kampanya, oyuna sahip olan oyuncular için de oldukça önemli bir role sahip olacak.

Şirket, oyuncuların deneme sürümünde tüm içeriklere erişebileceğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Marvel's Avengers isimli yapımı kampanya kapsamında satın aldığınız takdirde oyundaki tüm ilerlemeler tam sürüme aktarabileceksiniz.

Square Enix, popüler video oyununu önümüzdeki aylarda Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarında kısa süreliğine ücretsiz hale getirmek için Xbox ekibi ile görüştüklerini söyledi. Görüşme olumlu sonuçlandığı takdirde Xbox oyuncuları, önümüzdeki aylarda başarılı yapımı ücretsiz olarak deneyebilecek.

Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirilen Marvel's Avengers isimli yapım PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına 14 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon macera türündeki yapım, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsollarına 18 Mart 2021 tarihinde çıktı.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapımda Black Widow, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America ve daha birçok karakter yer alıyor.