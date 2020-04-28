Ücretsiz Maske Dağıtımı Şartları Değişti! Kimler Maske Alabilecek?

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan duyuruda vatandaşlara yapılan ücretsiz maske dağıtımı için gereken şartlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yeni düzenlemeye dair merak edilen detaylar yazımızda.

Ücretsiz Maske Dağıtımı Kimleri Kapsayacak?

11 Nisan tarihinden bu yana süren uygulama dahilinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar hariç olmak üzere diğer kişiler cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda yer alan kodlarla birlikte eczanelerden ücretsiz maske alabiliyordu.

Bu kapsamda 11 Nisan - 21 Nisan tarihlri arasında yaklaşık olarak 13 milyon adet maske dağıtıldığı açıklanmıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yaptığı görüşmeler sonrasında bu uygulamada bazı değişikliklere giden İstanbul Eczacı Odası, aşağıda yer alan iki maddeye uygun kişilere de maske dağıtımının yapılmayacağını duyurdu.

- Herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlar.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışan vatandaşlar.

Yani özel sektörde (sigortalı olarak) çalışanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar eczanelerden ücretsiz maske alamayacaklar. Bu kişiler maskeleri çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecekler.