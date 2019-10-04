Ücretsiz Origin Üyeliği Fırsatını Kaçırmayın

EA'nın başlattığı yeni kampanyayı kaçırmayın! EA ücretsiz olarak Origin aboneliği vereceğini açıkladı. EA, Origin'e iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi getirdi.

Bu iki aşamalı kimlik doğrulama sisteminin yayılması için EA, ücretsiz olarak Origin üyeliği dağıtacak. İki aşamalı kimlik doğrulaması sistemine geçtiğinizde 3.99 euro değerindeki Origin Access Basic'i ücretsiz olarak 1 ay kullanabileceksiniz. İki aşamalı kimlik doğrulaması nedir? İki aşamalı kimlik doğrulaması, hesabınıza giriş yaparken kullanılmakta.

Üye girişi yaparken hesabınızın şifresini girdikten sonra cep telefonunuza gelen SMS'de yazan kodu da siteye girmeniz istenmekte. Girdiğiniz kod doğru olduğunda otomatik olarak oturum açılmakta.

Bu sayede kötü amaçlı kişiler hesabınıza erişememekte. EA'nın yeni kampanyası 31 Ekim'e kadar devam edecek. 31 Ekim'e kadar iki aşamalı kimlik doğrulamasına geçerseniz 1 ay boyunca Origin Access Basic'e sahip olacaksınız. Oyun oynamayı seviyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Ücretsiz abonelikler 1 Kasım'dan itibaren üyelerin hesaplarında aktif hale gelecek.

Origin Access Basic sayesinde yüzlerce oyuna ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek ve ayrıca yeni çıkacak oyunları da 10 saat önceden oynayabileceksiniz.