Ücretsiz Overcooked Epic Games Store'da

Eğer yemek pişirme oyunlarından hoşlanıyorsanız, bu hafta Epic Games Store üzerinden verilen oyun hoşunuza gidecektir. Overcooked, şu anda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ghost Town Games tarafından geliştirilmiş ve Team 17 tarafından da yayınlanmakta olan oyun, bir yemek pişirme simülasyonu. Eğer yemeklerle aranız iyiyse Overcooked! sizlere kesinlikle tavsiyemizdir.

Oyunda sizden yapmanız istenenler son derece anlaşılır ve eğlenceli. Bir aşçı rolünde olacak ve her aşçı gibi mutfaktaki malzemeleri kullanarak, gelen siparişlere uygun yemekleri hızla hazırlamanız gerekecek. Her bir sipariş için belli bir süre sınırının olduğu oyunda elinizden geldiğince çabuk olmanız gerekiyor. Her oyunda olduğu gibi Overcooked!'taki mutfakta da sizi bir takım zorluklar bekleyecek.

Oyunda yerel kooperatif desteği de sunuluyor. Yani tek başınıza oynamaktan sıkılırsanız, dilediğiniz takdirde bir arkadaşlarınızı davet edip de birlikte oynayabilmeniz mümkün olacak.

Ücretsiz Overcooked Fırsatı

Eğer oyun hoşunuza gitmişse, bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. 11 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar buradan Epic Games Store kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Son olarak, önümüzdeki haftanın oyunu geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine GİZEMLİ OYUN olarak belirlenmiş. Muhtemelen Epic Games artık sıradaki ücretsiz oyunları bu şekilde karşımıza çıkartarak merak uyandırma yolunu seçmiş. Bakalım önümüzdeki hafta hangi ücretsiz oyun beğenimize sunulacak? Olası gelişmeleri takipte olacağız.