Ücretsiz Overcooked Fırsatını Kaçırmayın!

Amazon, Prime Gaming kapsamında Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket tarafından alınan karar sonucunda Overcooked oyunu da ücretsiz oldu. Peki, ücretsiz Overcooked oyununa nasıl sahip olunur? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz Overcooked Oyunu Nasıl Alınır?

Amazon firması, Prime üyelerine ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Amazon Prime Aralık 2020 ücretsiz oyunların arasına bir oyun daha eklendi. Ghost Town Games tarafından geliştirilen yemek simülasyonu türündeki Overcooked, Prime üyelerine kısa süreliğine ücretsiz oldu. Birçok ödülün sahibi olan Overcooked, en fazla dört oyuncu ile birlikte oynanan bir yemek pişirme oyunudur.

2 Ağustos 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyununda arkadaşlarınız ile birlikte lezzetli yemekler pişirerek siparişleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz fakat bu elbette kolay olmuyor. Hızın oldukça önemli olduğu yemek simülasyonu oyununda siparişleri geciktirdiğiniz takdirde müşteriler sinirleniyor ve ardından siparişi iptal ediyor. Amazon Prime üyeliğiniz varsa 22 Ocak tarihine kadar söz konusu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için Prime Gaming sayfası üzerinden oyunu bulun ve ardından "Talep et" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Şu anda ücretsiz olarak sunulan tek oyun Overcooked değil. Ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Gamious tarafından geliştirilen 2 boyutlu simülasyon türündeki Turmoil, Wizard of Legend, Sigma Theory: Global Cold War, Close to the Sun, Hyper Dot ve Battlefield serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi olan Battlefield 3 bulunuyor. Söz konusu oyunlara sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü oyunlar belirlenen tarihin ardından ücretli hale gelecek.

Prime Üyeliği ile Ücretsiz Sunulan SNK Oyunları Listesi

Prime üyeliğine sahip olan oyuncular için SNK tarafından geliştirilen birçok oyun ücretsiz sunuluyor. Listede yer alan SNK oyunlarına 31 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bedava olarak sunulan SNK oyunlarının tamamı şu şekilde: