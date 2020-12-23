Ücretsiz Overwatch Fırsatını Kaçırmayın!

Blizzard, 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala oyuncuları oldukça mutlu eden bir kampanya başlattı. Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Blizzard, Overwatch’u bir süreliğine bedava yaptı. Ücretsiz Overwatch fırsatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz Overwatch Nasıl İndirilir?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Overwatch, 24 Mayıs 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Çok oyuncu tabanlı FPS oyunu, birbirinden eğlenceli haritalar, kendine has grafikleri, oyun modları ve başarılı oynanış sistemi sayesinde kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununda çok sayıda karakter ve her karakterin kendine özgü yeteneği bulunuyor.

Blizzard, çok sayıda oyuncuyu çok sevindiren bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya ile beraber Overwatch bir süreliğine ücretsiz oldu. Eğer söz konusu video oyununu henüz denemediyseniz, popüler oyuna hemen şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kampanya 4 Ocak tarihinde sona erecek. Bu kampanyanın Epic Games ve GOG dijital oyun mağazalarındaki gibi olmadığını belirtelim. Yani oyuna 4 Ocak tarihinden sonra erişmek istediğinizde ücret ödemeniz gerekecek.

• Overwatch’a ücretsiz olarak erişmek için ilk olarak oyunun Blizzard Shop sayfası üzerinden “Play For Free” butonuna tıklamanız gerekiyor.

• Play For Free butonuna tıkladığınız takdirde video oyununun kurulum dosyası otomatik olarak indirilecek. İndirilen kurulum dosyasını açın ve ardından bilgisayarınıza yükleyin.

• Oyunu yükledikten sonra Overwatch Launcher üzerinden Blizzard hesabınız ile giriş yapın.

Overwatch Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya 10 (64-bit)

İşlemci: Intel® Core™ i3 veya AMD Phenom™ X3 8650

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 460, ATI Radeon™ HD 4850, veya Intel® HD Graphics 4400

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya 10 (64-bit)

İşlemci: Intel® Core™ i5 veya AMD Phenom™ II X3 veya daha iyisi

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 660 veya AMD Radeon™ HD 7950 veya daha iyisi

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan