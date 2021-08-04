Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (4 Ağustos)

Listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar yalnızca kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıdaki listede bulunan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium sürüm sunuyor. Bu durum, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında yer almıyor.

Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları (2021)

Lecture Notes: Yazı ve sesle not almak için basit ve aynı zamanda şık bir arayüze sahip uygulamaya ihtiyacınız varsa Lecture Notes size bu konuda yardımcı olabilir. Bu uygulama özellikle ders notları almanızı ve bu aldığınız notlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

Unit Converter (Pega Pro) - Premium: Birim dönüştürmek için bir uygulama arıyorsanız Univer Conveter isimli uygulamaya bir şans vermelisiniz. Bu uygulama ile zaman, sıcaklık, ağırlık, hız, döviz kurunu dönüştürebilirsiniz. Ayrıca çeşitli para birimlerini Bitcoin isimli kripto para birimine dönüştürebilirsiniz. Normalde 60,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Money Manager: Bu uygulama, harcamalarınızı takip etmenize olanak sağlar. Böylece aylık olarak nelere harcama yaptığınızı gözlemleyebilir ve buna göre bütçenizi ayarlayabilirsiniz. Money Manager'ın Pro sürümü olduğundan dolayı uygulamadaki tüm fonksiyonlara erişilebiliyor. Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Money Manager, normalde 31,99 TL fiyata sahip ancak kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Uygulama ücretsizken indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Gallery Ad Free: Reklam içermeyen bir galeri uygulaması arıyorsanız Gallery Ad Free isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Galerideki fotoğrafları ve videoları WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter gibi platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama şifre desteğine de sahip. Böylece diğer kişilerin görmesini istemediğiniz fotoğrafları ve videoları gizleyebilirsiniz. Uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebileceğinizi belirtelim.

Livemocha: Dil öğrenmek için bir mobil uygulama arıyorsanız Livemocha'yı deneyebilirsiniz. Bu uygulama ile yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Uygulamada çalışma, yazma, dinleme, anlama, konuşma ve diyalog olmak üzere altı farklı öğrenme modülü yer alıyor. Uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

GFX Tool Pro: Bu uygulama, bazı mobil oyunların grafik seçeneklerini oldukça ayrıntılı bir şekilde yapılandırılmanıza olanak tanır. Normalde 11,99 TL fiyat etiketine sahip olan GFX Tool Pro, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamayı denemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Minerals Guide: Bu uygulama, 1400'den fazla farklı kristal hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Minimal tasarıma sahip olan Minerals Guide'de herhangi bir reklam yer almıyor. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada karanlık mod bulunuyor.

Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları (2021)

Blindy: 2D platform oyunlarına ilgi duyanların göz atması gereken Android oyunlardan biri olarak kabul edilebilecek Blindy, 4 farklı oyun modunda 60 benzersiz seviye sunuyor. Her seviye fazlasıyla yetenek ve pratik gerektiriyor. Gizli jetonları bulmalı, duvara çarpmamak için ekstra çaba göstermelisiniz. Bölümlerini tamamlaması zor platform oyunlarını seviyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium): Nostalji yaşamak istiyorsanız Galaxy Attack: Alien Shooter isimli yapımı deneyebilirsiniz. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Başarılı yapımda çeşitli zorluklarda 160'dan fazla seviyenin yer aldığı belirtiliyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda çok oyunculu mod da bulunuyor.

Alice Trapped in Wonderland: Mobil cihaz üzerinden oynanabilecek bir macera oyunu arıyorsanız Alice Trapped in Wonderland isimli yapımı indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Point and click türündeki mobil oyunda bulmaca ögeleri yer alıyor.

Classic Sudoku Pro: Sudoku'nun yıllar boyunca birbirinden farklı versiyonları ortaya çıktı. Play Store'de bugün birbirinden çeşitli Sudoku oyunları yer alıyor ancak siz modern oyunları değil de klasik oyunları oynamaktan keyif alan biriyseniz Classic Sudoku'nun reklamsız, premium versiyonu tam olarak size göre bir uygulama olabilir. Bu oyun tamamen mantığa dayanan bir sayı yerleştirme oyunudur. Oyunda 4 farklı zorluk seviyesi bulunuyor ve dört farklı tahtadan herhangi birini seçme şansınız var. Oyun sınırsız sayıda bulmaca içeriyor. Oyunda orijinaline yakın kalmasını sağlamak açısından çok fazla değişiklik ve yenilik yapılmamıştır.

Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Vegan Food Near You: Bu uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, beslenme programına bağlı kalmanızı sağlayacak vegan restoranlar bulabilirsiniz. Arama sonucunu vegan, paket servis, vejetaryen, glutensiz ve çok daha fazlasına göre filtreleyebilirsiniz. Yakınınızdaki yerleri kolaylıkla arayabilir ve çalışma saatlerini, yol tariflerini, fotoğrafları ve yorumları inceleyebilirsiniz. Uygulama şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır.

Superimpose X: Oldukça başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Superimpose X, bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Mobil cihazda fotoğraflarınızı düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız Superimpose X isimli uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Scanner: Bu uygulama metin belgelerini taramanıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Enjoy the Sunset: Bu uygulama ile güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağını görebilirsiniz.

Pixelcam: Bu uygulamayla portre fotoğraflarınızı pikselleştirebilirsiniz.

DayCircle: Bu uygulama üzerinden tüm önemli tarihleri kaydedebilirsiniz. Böylece sizin için önemli olan tarihleri hiçbir zaman unutmazsınız. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan DayCircle, kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar arasında yer alıyor.

One Meteo: Yağmur ve kar uyarılarının doğrudan telefonuna gelmesi ve planlarınızı buna göre yapmak isterseniz One Meteo, size bu konuda yardımcı olabilir. Uygulamanın açıklamasında yer alan bilgilere göre tahminler her 10 dakikada bir güncelleniyor.

Dubcut: Video düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız Dubcut isimli uygulamaya bir şans verebilrisiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulama, düzenlenen videoları YouTube, TikTok, Discord ve daha pek çok platformda kolay bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor.

Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)