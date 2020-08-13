Ücretsiz Quake 2 Fırsatını Kaçırmayın!

Geçtiğimiz hafta Quake oyununu ücetsiz olarak sunan Bethesda Softworks, bu kez Quake 2'yi ücretsiz sunuyor. Nostalji yaşamak isteyen oyuncular, dönemin en başarılı FPS oyunlarından bir tanesi olan Quake 2'ye ücretsiz olarak sahip olabilir. Peki, Quake 2'ye ücretsiz olarak sahip olabilmek için hangi işlemi gerçekleştirmek gerekiyor? Ücretsiz Quake 2 ile ilgili detaylar haberimizde.

id Software tarafından geliştirilen Quake 2, 1997 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Bathesda Softworks ve id Software, ilk Quake oyununda elde ettikleri başarıyı Quake 2 ile devam ettirdi. Zira Quake 2, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olmayı başardı.

Bethesda Softworks, 7 - 9 Ağustos tarihleri arasında QuakeCon 2020 etkinliği düzenledi ve etkinlik esnasında ilk Quake oyununu ücretsiz dağıttı. Bathesda Softworks, QuakeCon 2020 etkinliği esnasında hayır kurumları için bağış kampanyası da başlatmıştı.

Bethesda Softworks, etkinlik esnasında yapılan bağışlar 10.000 dolar'ı aşarsa Quake 2'yi de ücretsiz olarak sunacağını açıklamıştı. Oyuncular, Quakecon 2020 etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Bathesda Softworks tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yapılan bağışlar 30 bin doları aştı. Bu durumun sonucunda Quake 2 oyunu 3 gün boyunca ücretsiz olarak sunuldu.

Ücretsiz Quake 2 Oyununa Nasıl Sahip Olunur?

FPS türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan Quake 2 isimli video oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için Bathesda Launcher'a giriş yapmanız gerekiyor. Bethesda Launcher'a üyeliğiniz ile giriş yaptığınız takdirde Quake 2 kütüphanenize otomatik olarak eklenecektir. Quake 2 kampanyasının yalnızca 3 gün geçerli olduğunu belirtelim.

Bethesda Softworks, Quake oyunlarını ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, 17 Ağustos tarihinde Quake 3 isimli video oyununun da ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. 17 Ağustos tarihinde Quake 3'ü de aynı işlemi gerçekleştirerek ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz.