QuakeCon 2020 Etkinliğinde Ücretsiz Quake Fırsatı!

Bathesda Softworks tarafından yapılan açıklamaya göre QuakeCon 2020 etkinliği boyunca Quake ücretsiz olarak sunulacak. Oyuncular, QuakeCon 2020 etkinliği esnasında Quake'a ücretsiz olarak sahip olabilecek. Ücretsiz Quake ile ilgili detaylar haberimizde.

id Software tarafından geliştirilen Quake, 1996 yılında çıkışını gerçekleştirdi. FPS türünün en başarılı örneği olarak nitelendirilen Quake, dünya genelinde çok büyük bir popülariteye sahip. Bathesda Softworks, Quake oyununun QuakeCon 2020 etkinliği boyunca ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

QuakeCon 2020 Etkinliğinde Ücretsiz Quake'a Nasıl Sahip Olunur?

Bathesda Softworks tarafından her yıl QuakeCon etkinliği düzenleniyor. QuakeCon etkinliği bu yıl 7 - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Üç gün sürecek olan QuakeCon etkinliğinde Quake'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gereken çok basit bir işlem bulunuyor.

Quake'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için Bathesda.net web sitesine üyelik bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Bathesda.net üyeliğiniz bulunmuyorsa üye olmanız gerekiyor. Bathesda.net'e üyeliğiniz ile giriş yaptığınız takdirde Quake ücretsiz olarak kütüphanenize eklenecektir. Quake'ı bilgisayarınıza indirmek için Bathesda Launcher programını indirmeniz gerekiyor.

QuakeCon 2020 etkinliğinde Quake'ı ücretsiz olarak aldığınız takdirde video oyunu, sonsuza kadar kütüphanenizde kalacaktır. QuakeCon 2020 etkinliği esnasında yapılan bağışlar 10.000 dolar'ı aşarsa Quake 2 de ücretsiz olarak sunulacak.